O 2025 de Rui Costa, Padilha, Lewandowski e o futuro do governo Lula

O ministério de Lula tem desafios em diversas áreas, algumas maiores do que outras, mas poucos nomes têm mais urgência de melhorar suas performances à frente das pastas que lideram do que Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Ricardo Lewandowski (Justiça). As missões no 2025 do trio de ministros não são poucas: fazer o emperrado terceiro governo Lula destravar. As entregas de cada um poderão ser determinantes para o sucesso ou o infortúnio do presidente (ou do escolhido para sucedê-lo) em 2026. Essas são as previsões para 2025 feitas pelo colunista Guilherme Amado, com reportagem de Bruna Lima e Tatiana Farah.

