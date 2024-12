Exército confirma visitas diárias, mas nega irregularidades

O Exército respondeu, nesta quinta-feira (26), ao pedido de esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes (STF) sobre as visitas diárias que os militares presos na investigação da tentativa de golpe teriam recebido.

O General de Brigada Ricardo Moussallem, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, responsável pela prisão dos tenentes-coronéis Hélio Lima e Rodrigo Azevedo, confirmou que o Tenente coronel Hélio Lima recebeu visitas diárias da esposa, após autorização extraordinária. “…visitas realizadas pela Coronel Médica Carla Lobo Loureiro se justificou pelo fato de a mesma residir na cidade de Manaus/AM e ter permanecido na cidade do Rio de Janeiro por um curto período de tempo, somente para fins de visitação ao seu cônjuge”.

Moussallem afirmou, ainda, que não houve desrespeito à visitação dos presos, já que a autorização extraordinária é prevista no regulamento do exército. Em relação aos generais Walter Braga Netto e Mário Fernandes e ao tenente coronel Rodrigo Azevedo, segundo o ofício ao STF, eles receberam visitas nos dias e horários previstos no regulamento do exército, que é de apenas 2h nas terças, quintas e domingos.