A história dos meninos mutilados de Altamira

A história dos seis meninos que foram emasculados em Altamira (PA) entre 1989 e 1993 chegou às livrarias esta semana pela editora Harper Collins. “O Caso Altamira: as investigações dos meninos emasculados”, do jornalista e escritor Ivan Mizanzuk, disseca a investigação do caso, que, com o passar do tempo, mostrou-se repleto de incongruências.

O livro fala também sobre as teorias que surgiram em Altamira na época do crime: especulava-se que as crianças teriam sido vítimas de uma seita satânica. Aventava-se também que os cortes na região genital dos meninos tinham precisão cirúrgica, o que indicaria a participação de médicos da cidade.

Mizanzuk aborda a lentidão e o abandono das investigações, fato que traz à tona a hipótese de que pessoas poderosas de Altamira estariam envolvidas no crime. O livro-reportagem refaz os descasos das apurações oficiais.