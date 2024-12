Galípolo vai dar “uma lição” do que é “verdadeira autonomia” do BC

Nunca antes na história desse país, um presidente do Banco Central teve tamanha deferência do presidente da República, que gravou um vídeo para garantir a Gabriel Galípolo, que assumirá o comando da autoridade monetária em janeiro, seu compromisso de autonomia e independência. Nessa sexta-feira, 20, último dia de Roberto Campos Neto à frente do BC – ele entrará em recesso a partir do sábado, 21 – Lula reuniu sua equipe econômica para se derreter em elogios a Galípolo, de público.

Em vídeo distribuído nos perfis oficiais do presidente, Lula destaca a presença dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento), Rui Costa (Casa Civil) e Gabriel Galípolo (BC) antes de dar um recado ao mercado financeiro e alfinetar Roberto Campos Neto. Em pouco mais de dois minutos, num clima de descontração, o presidente Lula diz que Galípolo “é uma novidade, um presente” ao Brasil e que ele foi escolhido porque tem “uma relação de confiança”. Justamente o contrário de Roberto Campos Neto, que, além das fortes críticas, foi taxado como “adversário político” pelo presidente da República. Para Campos Neto, as críticas de Lula o ajudaram a sair da zona de conforto.

Segundo Lula, Galípolo “será, certamente, o mais importante presidente do BC que esse país já teve por que vai ser o presidente com mais autonomia que o BC já teve”. Ao destacar a capacidade profissional e o compromisso com o Brasil, Lula afirma que ele “vai dar uma lição de como é que se governa o BC com a verdadeira autonomia”.

Em seguida, o presidente garante que “jamais haverá da parte da Presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no BC” e diz que o governo segue “convicto” de que “a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras”.

BC irresponsável

O vídeo do presidente é divulgado cinco dias após ele dizer que o BC foi irresponsável ao elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual na semana passada. Em entrevista sair do hospital onde passou por uma cirurgia, Lula disse que “a única coisa errada nesse país é a taxa de juros, que está acima de 12% ao ano” e que não havia explicação para isso, já que a inflação estava totalmente controlada. “A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Mas nós vamos cuidar disso também”, enfatizou o presidente.

Na quinta-feira,19, em coletiva de fim de ano com jornalistas, Galípolo havia assumido a responsabilidade pela alta dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). Sentado ao lado de Roberto Campos, ele sinalizou que sua gestão será uma continuidade e confirmou a fala do atual presidente do BC de que, nas duas últimas reuniões do comitê, sua posição teve peso maior do que a de Campos Neto. Além da alta de 1 ponto percentual esse mês, o Copom comandado por Galípolo decidiu que haverá mais duas altas da mesma magnitude em janeiro e março de 2025, caso o cenário econômico não melhore.

Para completar, Galípolo ainda deixou claro que para reverter esse cenário, precisa haver uma mudança muito forte porque, como enfatizou várias vezes durante a coletiva, ele é “apegado ao guidance” e que esse guidance “tem uma barra alta”.