Miguel Arraes deve ganhar exposição em 2025, 20 anos após sua morte

No ano em que sua morte completará 20 anos, o ex-governador de Pernambuco, ex-prefeito de Recife e ex-deputado federal Miguel Arraes (1916-2005), uma das maiores lideranças políticas brasileiras da segunda metade do século XX, será tema de uma exposição na capital pernambucana.

“Miguel Arraes —Geografias da memória” vai explorar o legado de Arraes por meio de sua atuação na política, na cultura, na literatura e nas artes.

A exposição sobre Arraes deve ser montada no Museu Cais do Sertão, em Recife, e terá cerca de 320 elementos entre obras de arte, fotografias, vídeos, documentos, manuscritos e objetos.

Os itens que a mostra vai exibir são mantidos no acervo pessoal de Miguel Arraes, além dos arquivos da Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco e do Instituto do Açúcar e do Álcool, do Arquivo Público Estadual e do acervo de seu fotógrafo oficial.

O projeto é coordenado por Ana Gonçalves, produtora e diretora da Rainmaker Projetos e Produções, e terá curadoria de Gaudêncio Fidelis, historiador de arte especializado em arte brasileira moderna e contemporânea e arte das Américas, e Marcos Galindo, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).