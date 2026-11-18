O projeto de lei complementar (PLP) que trata do ajuste fiscal já tem data para ser votado na Câmara dos Deputados. Segundo o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o texto vai ser avaliado em uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira (23/11).

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O anúncio foi feito durante a participação de Motta no Fórum do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi divulgada pelo “SBT News”.

Com alterações, o texto do pacote fiscal foi aprovado no Senado Federal na noite desta quarta (18) e seguiu para a Câmara. A proposta foi apresentada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e é defendida pelo governo Lula (PT), que tem pressa para concluir a tramitação.

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O PLP busca aliviar o orçamento de 2027 e dar um aceno ao mercado. Em linhas gerais, o pacote reúne contenção de despesas, mudanças nas regras orçamentárias e benefícios tributários.

