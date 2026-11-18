Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) foi alvo de críticas nas redes sociais após manifestar apoio à proposta de ajuste fiscal apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo publicado em suas plataformas digitais, nessa terça-feira (17/11), a parlamentar defendeu a necessidade de reorganizar as contas públicas, mas argumentou que as medidas devem preservar os investimentos em saúde e educação e combater privilégios no funcionalismo público e no Congresso Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O Brasil precisa de um ajuste fiscal. Sem cortes na educação e na saúde, mas nos privilégios da elite do funcionalismo e na farra das emendas parlamentares”, escreveu a deputada na legenda da publicação.

No vídeo, a parlamentar apresentou três critérios que, em sua avaliação, devem orientar a análise de qualquer proposta de ajuste fiscal: necessidade, justiça e coerência. Segundo ela, o Brasil precisa equilibrar suas contas não apenas por questões relacionadas à arrecadação e às despesas, mas também pela forma como os recursos públicos são utilizados. “Um Estado que fale em garantir serviços básicos, mas continua sustentando privilégios para uma minoria, é o que a gente tem hoje”, declarou.

Tabata também relacionou a necessidade do ajuste à discussão sobre a taxa de juros. Na avaliação da deputada, a demonstração de compromisso do governo com o equilíbrio fiscal é uma condição para viabilizar a redução dos juros no país. Ao abordar os efeitos sociais das medidas, a parlamentar defendeu a preservação dos programas sociais, dos investimentos em educação e dos servidores responsáveis pelo atendimento direto à população. Ela elogiou a iniciativa do governo Lula de colocar em discussão o combate aos supersalários, mas considerou que a proposta poderia ser mais abrangente.

Emendas e supersalários

Para aperfeiçoar o pacote fiscal, Tabata anunciou que pretende trabalhar em duas propostas na Câmara dos Deputados. A primeira prevê reduzir o volume de recursos destinados às emendas parlamentares ao patamar de 2016, antes da expansão desse mecanismo no Orçamento federal. Segundo a deputada, a medida representaria uma economia superior a R$ 13,5 bilhões por ano. Ela também criticou a falta de transparência na destinação de parte dos recursos.

“As emendas movimentam somas enormes, sem critérios claros nem transparência, e se tornaram uma grande fonte de corrupção. Eu vou resgatar uma proposta minha que é antiga. Trazer o volume das emendas, o total, para o patamar de 2016, antes da farra do orçamento secreto”, declarou.

A segunda proposta defendida pela parlamentar busca estabelecer regras mais rígidas para impedir remunerações acima do teto constitucional. Tabata argumentou que a medida deve alcançar os Três Poderes e todas as esferas de governo, incluindo União, estados e municípios. “Precisamos de uma regra que valha para os Três Poderes, e também para a União, para os estados e para os municípios. Sem brechas para que continuem turbinando remunerações acima do teto”, sustentou.

Apesar das ressalvas, a deputada reafirmou seu apoio à iniciativa do Executivo. “O plano do governo acerta na direção. Mas a gente pode e deve ser ainda mais firme. Eu sou a favor e vou trabalhar para aperfeiçoar esse projeto”, concluiu.

O Brasil precisa de um ajuste fiscal. Sem cortes na educação e na saúde, mas nos privilégios da elite do funcionalismo e na farra das emendas parlamentares. https://t.co/1r6NLpwfVD — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) November 17, 2026

Críticas nas redes sociais

A defesa do ajuste fiscal provocou uma série de críticas à deputada nas redes sociais. Entre os comentários, internautas questionaram a coerência de Tabata ao defender a preservação de direitos sociais, lembraram seu voto favorável à reforma da Previdência, aprovada em 2019, e fizeram acusações sobre sua atuação política.

“Que moral você tem pra falar em lutar contra os privilégios da elite sendo que você votou a favor da reforma da previdência lá atrás em 2019?”, questionou um usuário.

Outra pessoa também cobrou explicações sobre o posicionamento da parlamentar na votação. “Por que você votou a favor da reforma da previdência? Tem noção de quantas pessoas idosas foram afetadas por essa medida?”, escreveu.

@tabataamaralsp Oi Tabata Amaral! Por que você votou a favor da reforma da previdência? Tem noção de quantas pessoas idosas foram afetadas por essa medida? https://t.co/x3K5T8puNP https://t.co/X7XZfHCKw4 — ???????????????????? (@fentytesudo) November 18, 2026

As críticas também partiram de internautas que associaram a defesa do ajuste fiscal aos interesses de setores econômicos. Um dos comentários acusou a parlamentar de atuar em favor de grupos privilegiados, sem apresentar provas: “É óbvio que vc ia defender ajuste fiscal, vc é lobista do [Jorge Paulo] Lemann, tua preocupação é encher o bolso de rentista, por isso vc sempre vota contra o povo trabalhador”.

@tabataamaralsp É óbvio que vc ia defender ajuste fiscal, vc é lobista do Lemann, tua preocupação é encher o bolso de rentista, por isso vc sempre vota contra o povo trabalhador. — Guilherme (@GuilhermeSX_SP) November 17, 2026

Outro usuário afirmou que a deputada costuma adotar posições contrárias aos serviços públicos. “Essa daí vive votando contra a educação e saúde pública”, escreveu.

Houve ainda quem questionasse o posicionamento ideológico de Tabata e de outros parlamentares envolvidos no debate. “No final Jones sempre teve razão. Vocês são TODOS de Direita. Uns são coxinhas que nem você e outros são bolsonaristas e estão mais a extrema direita”, afirmou um internauta, em referência ao deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE).

Apesar das manifestações contrárias, a publicação também recebeu comentários favoráveis às propostas apresentadas pela deputada, especialmente à redução das emendas parlamentares e ao combate aos supersalários.

“Tabata você me representa, vamos acabar de vez com esses super salários e reduzir as emendas parlamentares para o nível de 2016”, escreveu um seguidor.

Outra internauta elogiou a explicação apresentada no vídeo e defendeu maior controle sobre os recursos destinados pelo Congresso. “Já passou da hora de acabar com a farra das emendas parlamentares! Dinheiro público não é cheque em branco. As emendas PIX precisam de transparência, rastreabilidade e fiscalização rigorosa”, afirmou.

@tabataamaralsp Tabata você me representa, vamos acabar de vez com esses super salários e reduzir as emendas parlamentares para o nível de 2016. Vamos acabar com o roubo do dinheiro público na mão da extrema direita. — Amancio Locks Henrique (@AmancioLocks) November 17, 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A discussão ocorre em meio às divergências entre integrantes da base governista sobre o ajuste fiscal. Enquanto críticos argumentam que as medidas podem comprometer a ampliação dos investimentos sociais, defensores da proposta sustentam que o equilíbrio das contas públicas é necessário para garantir a sustentabilidade das políticas do governo.

