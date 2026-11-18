Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) rebateu, nessa terça-feira (17/11), as críticas que recebeu de setores da esquerda por defender o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em meio às divergências sobre a proposta de ajuste fiscal apresentada pelo governo federal.

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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou como "irresponsabilidade" as acusações dirigidas ao petista e destacou que não aceitará tentativas de deslegitimar a gestão federal.

A declaração ocorre em meio à perda de seguidores do canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado por Janones para mobilizar apoiadores do presidente durante a campanha eleitoral.

Entre sexta (13/11) e terça-feira (17/11), cerca de 300 mil pessoas deixaram o canal. A saída de inscritos coincide com o aumento das críticas à proposta de ajuste fiscal do governo, que provocou divergências entre aliados do presidente, inclusive no PT.

Janones atribui a perda de seguidores a um suposto boicote promovido por perfis que classifica como de "extrema esquerda", associados ao deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE). O pernambucano, por sua vez, nega envolvimento na mobilização.

Em nota de esclarecimento, Janones afirmou que suas críticas não são direcionadas a todos os que se opõem ao ajuste fiscal, mas àqueles que, segundo ele, utilizam acusações contra Lula para questionar a legitimidade do governo.

"Há quatro dias, me manifestei contra quem transformou divergências legítimas sobre o ajuste fiscal em ataques a Lula, acusando-o de promover um 'tesouraço', cometer 'estelionato eleitoral' e até provocar mortes ao tirar recursos do SUS. Não ataquei quem critica o ajuste com responsabilidade. Esses têm meu respeito. Minha crítica foi aos que substituem o debate técnico por acusações irresponsáveis", declarou.

O deputado também argumentou que as decisões do Executivo precisam considerar as limitações orçamentárias e a correlação de forças no Congresso Nacional. Para ele, parte das críticas desconsidera as condições políticas e econômicas enfrentadas pelo governo. "Há diferença técnica entre reduzir recursos e limitar o ritmo de crescimento de uma despesa. Isso não impede críticas legítimas, mas exige honestidade intelectual", sustentou.

A proposta de ajuste fiscal tem provocado resistência entre setores da esquerda, que consideram as medidas contrárias às promessas de Lula de ampliar os investimentos sociais. O governo federal, por outro lado, argumenta que o projeto não altera a política de valorização do salário mínimo acima da inflação nem os pisos constitucionais de investimentos em saúde e educação.

Defesa de Lula

Na publicação, Janones também fez uma comparação com o cenário político de 2013, quando manifestações populares contribuíram para ampliar o desgaste do governo da então presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo ele, divergências dentro do próprio campo político podem enfraquecer governos populares. "A história já nos ensinou, em 2013, que governos populares também podem ser enfraquecidos por processos de deslegitimação no próprio campo político. Não confundam crítica legítima com irresponsabilidade", comentou.

O parlamentar relembrou sua atuação na campanha presidencial e os esforços de mobilização digital em favor de Lula. Segundo Janones, a defesa do governo está relacionada ao compromisso assumido com os eleitores que participaram da disputa eleitoral. "Passei quase três semanas dedicando minha vida à mobilização do Exército do Lula. Cheguei a uma UTI. Milhões de brasileiros abriram mão do descanso e do convívio com suas famílias para se dedicar à campanha. E Lula, aos 81 anos, enfrentou uma jornada exaustiva, dedicando-se mais uma vez ao país", escreveu.

Janones acrescentou que sua confiança no presidente não significa concordância automática com todas as decisões do governo, mas reconhecimento da trajetória política do petista. "Minha confiança não é submissão intelectual, mas reconhecimento histórico. Tenho humildade para não me considerar mais sábio do que o maior líder popular da história do Brasil, eleito quatro vezes presidente", declarou.

NOTA DE ESCLARECIMENTO Há quatro dias, me manifestei contra quem transformou divergências legítimas sobre o ajuste fiscal em ataques a Lula, acusando-o de promover um “tesouraço”, cometer “estelionato eleitoral” e até provocar mortes ao tirar recursos do SUS. Não ataquei quem critica o ajuste com responsabilidade. Esses têm meu respeito. Minha crítica foi aos que substituem o debate técnico por acusações irresponsáveis. Desde então (desde a última sexta feira) não fiz mais NENHUMA declaração, mas alguns insistem em distorcer minha posição e transformá-la numa disputa pessoal. Talvez não compreendam algo fundamental: governar não é fazer tudo o que se deseja, mas o que é possível diante da realidade política e econômica. Um presidente enfrenta um Congresso, restrições orçamentárias e forças políticas. Há diferença técnica entre reduzir recursos e limitar o ritmo de crescimento de uma despesa. Isso não impede críticas legítimas, mas exige honestidade intelectual. Minha preocupação não é por acaso. A história já nos ensinou, em 2013, que governos populares também podem ser enfraquecidos por processos de deslegitimação no próprio campo político. Não confundam crítica legítima com irresponsabilidade. É por conhecer essa história que levo tão a sério a defesa deste governo. Passei quase três semanas dedicando minha vida à mobilização do Exército do Lula. Cheguei a uma UTI. Milhões de brasileiros abriram mão do descanso e do convívio com suas famílias para se dedicar à campanha. E Lula, aos 81 anos, enfrentou uma jornada exaustiva, dedicando-se mais uma vez ao país. Nada disso foi em vão! Foram milhões de pessoas fazendo sacrifícios pelo Brasil. Por respeito a cada uma delas, não assistirei em silêncio a tentativas irresponsáveis de deslegitimar o governo que lutamos para eleger. É também por reconhecer essa trajetória que confio no Lula. Minha confiança não é submissão intelectual, mas reconhecimento histórico. Tenho humildade para não me considerar mais sábio do que o maior líder popular da história do Brasil, eleito quatro vezes presidente. Se alguns se acham mais inteligentes e experientes que ele, parabéns! Minha autoestima não chega a tanto! ???? Isso não significa abrir mão das minhas convicções. Pelo contrário. Conheço profundamente a comunicação política e a construção de narrativas. NÃO ACEITAREI calado que distorções sejam apresentadas como verdades. Narrativas podem disputar interpretações, mas jamais substituir os fatos. E talvez essa disputa explique tanto incômodo. Há uma transformação que alguns ainda não compreenderam: NÓS AJUDAMOS A DIGITALIZAR O ELEITOR DO PRESIDENTE LULA! O trabalhador, a dona de casa, o aposentado, o cidadão comum que sempre acreditou em Lula, mas não participava das disputas nas redes, agora ocupa esse espaço. Aprenderam a usar as redes e alguns estão assustados com essa força, que não é minha, É DO PRESIDENTE LULA, uma força que SEMPRE EXISTIU , mas que antes não estava nas redes. Por isso vocês deitavam e rolavam em cima dele aqui, porém esse tempo ficou pra trás pois a esquerda não é propriedade apenas dos intelectuais, mas também do povão! E esse povão, essa MASSA, sempre esteve do lado do Lula, a diferença é que agora estão do lado dele também aqui nas redes e podem se acostumar porque esse povo chegou aqui pra ficar e não vão deixar o presidente sozinho nunca mais. Pra finalizar quero dizer que essa é a última vez que toco nesse assunto. Minha posição está clara. Não me deixarei arrastar por provocações ou disputas pessoais. Maturidade política também é saber quando o silêncio vale mais que mil respostas. Minha energia seguirá dedicada ao Brasil, ao nosso Exército, ao povo e ao presidente Lula. — André Janones (@AndreJanonesMG) November 17, 2026

O deputado defendeu ainda o papel das redes sociais na mobilização de eleitores de Lula. Na avaliação dele, a campanha contribuiu para ampliar a participação digital de apoiadores que anteriormente não se envolviam nas disputas políticas nas plataformas. "Ajudamos a digitalizar o eleitor do presidente Lula!."

Segundo Janones, trabalhadores, aposentados e outros segmentos da população passaram a participar mais ativamente dos debates políticos nas redes sociais.

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Ao encerrar a manifestação, o parlamentar afirmou que não pretende prolongar a disputa com seus críticos e que continuará concentrado na defesa do governo federal. "Minha posição está clara. Não me deixarei arrastar por provocações ou disputas pessoais. Maturidade política também é saber quando o silêncio vale mais que mil respostas. Minha energia seguirá dedicada ao Brasil, ao nosso Exército, ao povo e ao presidente Lula."

