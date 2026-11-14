Integrantes da PF veem disputa política em crise com delegados do Master e divergem sobre Andrei

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A crise provocada pelo afastamento de dois delegados que atuavam na coordenação das investigações sobre o Banco Master tem servido como combustível na disputa interna vivida na Polícia Federal, segundo integrantes da corporação ouvidos pela Folha de S.Paulo.

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De acordo com esses policiais, o episódio vem sendo usado tanto na possível troca de comando do órgão como na indicação de um ministro da Segurança Pública, pasta que o governo Lula (PT) pretende criar. Aliados do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, defendem o seu nome para o posto.

A ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal), que subiu o tom das críticas a Andrei na última semana, tem considerado que não há clima para a sua permanência na direção da PF. A entidade já tinha embates com ele anteriores ao afastamento dos delegados no caso Master.

Na associação, há uma expectativa para a substituição de Andrei pelo seu diretor-executivo, William Murad, com quem não teve confrontos. Emissários já teriam enviado mensagens a ele nesse sentido, que não teriam sido correspondidas.

Uma parte dos integrantes da corporação vê sinais de enfraquecimento de Andrei, outros o defendem e afirmam que ele mantém o controle da instituição. Também há uma interpretação de que o episódio provocou seu desgaste político, mas que ele ainda teria apoio de seu grupo dentro da PF.

Já integrantes do governo federal ouvidos pela reportagem avaliam que a crise ampliou o desgaste do diretor-geral, mas que o seu futuro ainda é incerto dentro da corporação.

Eles disseram que será necessário aguardar o retorno de Lula de viagem para discutir quem será o ministro da nova pasta da Segurança Pública e a situação do diretor-geral. O presidente está em agenda fora do país.

Membros de outras classes da PF, como agentes e peritos, que têm rixas históricas com delegados, endossam que a fritura de Andrei não se deve exclusivamente à retirada dos delegados.

No episódio, Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes foram afastados dos cargos de confiança de coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro e de substituto eventual, respectivamente.

Oficialmente, a direção da polícia atribuiu a medida a uma reestruturação. Mais tarde, soube-se que a decisão teve como base a produção dos relatórios pedidos pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, com as citações a ministros encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

A cúpula da PF considerou que houve desrespeito à hierarquia por parte dos delegados quando eles inseriram os documentos direto no sistema de informática da polícia, sem passar antes por uma supervisão, como teria sido o combinado.

Houve uma determinação, então, para que eles fossem refeitos. O receio era de que os delegados imputassem crimes aos ministros, o que não estaria dentro do escopo do pedido de Fachin.

O ministro teria orientado à direção da PF que os investigadores não antecipassem juízos, nem concluíssem pela ilegalidade de atos. A cúpula da PF também frisou que a polícia não poderia investigar ministros, o que ensejaria uma possível anulação futura dos casos.

Depois do afastamento, a associação dos delegados criticou a medida e divulgou uma nota sugerindo intromissão de Andrei nas investigações. O diretor havia pedido desfiliação da entidade na semana anterior.

Entre os peritos ouvidos pela Folha de S.Paulo, houve a avaliação de que, se o pedido de Fachin foi apenas para que a PF preparasse o material para o Supremo examinar, o que seria uma tarefa administrativa, o diretor-geral poderia atuar na supervisão do cumprimento do ofício.

Nesse caso, afirmam, não haveria problema em uma determinação de Andrei para complementar o documento, caso ele não estivesse de acordo com o que foi pedido. Também não configuraria interferência em autonomia.

Ponderaram, porém, que se a atribuição fosse para a PF examinar o conteúdo por conta própria, o que seria uma tarefa investigativa, aí seria sim uma interferência.

Já entre os agentes, foi relatado que a crise de Andrei com a ADPF vinha de episódios anteriores, como quando o uso de uma mesma camiseta por todas as carreiras no dia a dia da Academia Nacional de Polícia gerou forte incômodo entre delegados, que queriam um uniforme próprio.

A situação levou integrantes da carreira a defenderem a saída da diretora do comando da academia e sua exclusão da associação, mas o restante da classe teria ficado do lado de Andrei.

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Outras situações, como a ausência de manifestações de solidariedade da ADPF quando Andrei foi afastado do cargo pelo ministro do STF André Mendonça em setembro deste ano, contribuíram para o acirramento da crise com a associação.