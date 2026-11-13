Dos EUA, Flávio Bolsonaro rejeita apoio à reeleição de Hugo Motta

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rejeitou, nessa quinta-feira (12/11), a possibilidade de apoiar a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo no YouTube, diretamente dos Estados Unidos, onde o parlamentar permanece desde que deixou o Brasil após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de outubro. A manifestação ocorre em meio a uma divisão interna no PL sobre o apoio à recondução de Motta ao comando da Casa.

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“Jamais iria na linha de apoiar a reeleição [de Motta] por tudo que ele não entregou durante seu mandato. Ele prometeu anistia, não entregou. Daí, veio com dosimetria, participou de toda a articulação, aliás, junto com o Alexandre de Moraes”, afirmou Flávio, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração evidencia as divergências dentro do PL sobre a eleição para a Presidência da Câmara. Uma ala da legenda, mais próxima do centro político, defende a manutenção de Motta no cargo, enquanto parlamentares alinhados ao bolsonarismo rejeitam a possibilidade e defendem o lançamento de uma candidatura própria.

Na quarta-feira (11/11), o PL reuniu deputados da atual legislatura e parlamentares eleitos para o próximo mandato, na sede nacional da sigla, para discutir o posicionamento da bancada. O encontro, no entanto, terminou sem consenso sobre a adesão ao bloco de apoio à reeleição de Motta, formado por cerca de 15 partidos.

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A decisão tem implicações para a distribuição de espaços de poder na Câmara a partir de 2027. Com 121 deputados eleitos, o PL terá a maior bancada da Casa na próxima legislatura, mas a eventual decisão de ficar fora do bloco de apoio a Motta poderá reduzir sua influência nas negociações para a escolha dos presidentes das comissões e dos integrantes da Mesa Diretora.

