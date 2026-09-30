Eleições no Pará (PA): saiba o número de Dr. Daniel ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Neste dia, os eleitores vão às urnas para escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além do presidente da República.

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Para a disputa pelo governo do Pará, o candidato Dr. Daniel, do partido Podemos, concorre com o número 20. Este é o código que deve ser digitado na urna eletrônica para registrar o voto no candidato.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui dois dígitos. Após a inserção, basta apertar o botão verde "confirma" para finalizar a escolha.

Antes de confirmar, é importante verificar se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela correspondem à sua opção de voto.

Data e horário da votação

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Um eventual segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Confira os candidatos ao governo do Pará