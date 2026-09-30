Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Sanderson ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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Para a vaga de senador, o número do candidato Sanderson (PL) é 222.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos. Depois, basta apertar o botão verde "confirma" após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

Nestas eleições, será preciso votar duas vezes para o cargo. Dois senadores serão escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal.

É necessário selecionar dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será nulo.

Candidatos ao Senado pelo RS em 2026

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160

Frederico Antunes (PSD): 555

Luciano do MLB (UP): 800

Manuela D'Ávila (PSOL): 500

Marcel Van Hattem (NOVO): 300

Milton Cardoso (PSDB): 455

Pimenta (PT): 131

Regis Ethur (PSTU): 161

Renato Jaguarão (Cidadania): 234

Ric Jones (PCO): 290

Rigotto (MDB) 151

Sanderson (PL): 222

Tania Peres (UP) 808 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



