Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Marcel van Hattem

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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Para o Senado pelo Rio Grande do Sul, o número do candidato Marcel van Hattem (NOVO) é 300.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número de três dígitos do candidato e apertar o botão verde "confirma". Antes, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido na tela da urna estão corretos.

Nas Eleições 2026, os eleitores precisarão votar duas vezes para o cargo, já que dois senadores serão eleitos em cada estado e no Distrito Federal. É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é permitido votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado pelo RS em 2026

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160

Frederico Antunes (PSD): 555

Luciano do MLB (UP): 800

Manuela D'Ávila (PSOL): 500

Marcel Van Hattem (NOVO): 300

Milton Cardoso (PSDB): 455

Pimenta (PT): 131

Regis Ethur (PSTU): 161

Renato Jaguarão (Cidadania): 234

Ric Jones (PCO): 290

Rigotto (MDB) 151

Sanderson (PL): 222

Tania Peres (UP) 808 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



