Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Pedro Paulo ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número do candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro Pedro Paulo (PSD) é o 555. Para votar, o eleitor deve digitar os três dígitos na urna eletrônica e confirmar após verificar a foto, o nome e o partido.

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Nestas eleições, será preciso votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão eleitos por estado e no Distrito Federal. O eleitor deve escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo concorrente for escolhido duas vezes, o segundo voto será anulado.

Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro

Benedita — 131

Carlos Jordy (PL) — 221

Carlos Portinho (PL) — 222 (atual senador em busca de reeleição)

Helio Secco (Missão) — 144

Luciano Mattos (PRTB) — 280

Luiz Eugênio (PCO) — 290

Marcelo Crivella (Republicanos) — 100

Marcos Dias (Podemos) — 200

Michelly Xavier (UP) — 800

Monica Benicio (PSOL) — 500

Ó Clemente (Democrata) — 355

Paula Falcão (PSTU) — 160

Pedro Paulo (PSD) — 555

Vinícius Benevides (UP) — 808

Waguinho (Republicanos) — 101 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



