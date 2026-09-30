Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Pimenta ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para os eleitores do Rio Grande do Sul, o número do candidato Paulo Pimenta (PT) para o Senado é o 131.

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Como Votar para Senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". É importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de confirmar.

Nestas eleições, os eleitores devem votar duas vezes para o cargo de senador, escolhendo dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.

Candidatos ao Senado pelo RS em 2026

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160

Frederico Antunes (PSD): 555

Luciano do MLB (UP): 800

Manuela D'Ávila (PSOL): 500

Marcel Van Hattem (NOVO): 300

Milton Cardoso (PSDB): 455

Pimenta (PT): 131

Regis Ethur (PSTU): 161

Renato Jaguarão (Cidadania): 234

Ric Jones (PCO): 290

Rigotto (MDB) 151

Sanderson (PL): 222

Tania Peres (UP) 808 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



