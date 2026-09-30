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Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Zucco ao governo

Confira o número do candidato do PL e a lista completa com os nomes que disputam o governo do estado; veja como votar corretamente na urna

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Repórter
30/09/2026 10:22 - atualizado em 30/09/2026 11:55

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Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Zucco ao governo
Zucco (PL), candidato ao governo do Rio Grande do Sul crédito: Divulgação / Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, além do presidente da República.

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O número do candidato Zucco (PL) para disputar o governo do Rio Grande do Sul é 22.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador do RS, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Nos dois dias, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Veja os candidatos ao governo do RS:


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