Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Zucco ao governo

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, além do presidente da República.

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O número do candidato Zucco (PL) para disputar o governo do Rio Grande do Sul é 22.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador do RS, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Nos dois dias, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Veja os candidatos ao governo do RS:

Cesar Pontes (PCO): 29

Gabriel Souza (MDB): 15

Juliana Brizola (PDT): 12

Marcelo Maranata (PSDB): 45

Priscila Voigt (UP): 80

Rejane de Oliveira (PSTU): 16

Zucco (PL): 22 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



