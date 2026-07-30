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Pesquisa Quaest: no Rio Grande do Sul, a briga é entre bolsonarismo e brizolismo

Luciano Zucco e Juliana Brizola lideram as preferências dos eleitores gaúchos a pouco mais de dois meses das eleições para o governo do estado

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Eumano Silva
Eumano Silva
Repórter
30/07/2026 12:46

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Pesquisa Quaest: no Rio Grande do Sul, a briga é entre bolsonarismo e brizolismo
Pesquisa Quaest: no Rio Grande do Sul, a briga é entre bolsonarismo e brizolismo crédito: Platobr Politica

A eleição para o governo do Rio Grande do Sul afunilou para uma disputa entre o deputado Luciano Zucco (PL) e a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT). O confronto representa um confronto entre o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Zucco, e a herdeira política do ex-governador Leonel Brizola, indica a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

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Segundo o levantamento, no primeiro turno Juliana teria 24% dos votos contra 22% de Zucco se as eleições fossem hoje. Na terceira posição está Gabriel Souza (MDB), com 6%. No segundo turno ela venceria o deputado por 35% a 31%, dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

Avô de Juliana, Leonel Brizola morreu em 2004. Ele governou o Rio Grande do Sul na década de 1960, teve os direitos políticos cassados pela ditadura, fundou o PDT e se elegeu governador do Rio de Janeiro duas vezes na redemocratização.

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No atual governo Lula, Zucco foi líder da oposição na Câmara. Juliana tem como vice Edegar Pretto (PT).

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