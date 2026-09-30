Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de Mendonça Filho ao Senado
O candidato disputa uma das duas vagas por Pernambuco nestas eleições; veja o número para digitar na urna e como confirmar o seu voto corretamente
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.
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O número de Mendonça Filho, candidato ao Senado em Pernambuco pelo Partido Liberal (PL), é 222.
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Como votar para senador?
Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar na urna o número de três dígitos correspondente.
Após a digitação, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos. Para finalizar, basta apertar o botão verde "confirma".
Quantas vezes o eleitor vota para senador?
Os eleitores devem votar duas vezes para o cargo de senador. Nas Eleições 2026, dois senadores serão escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal, enquanto para os outros cargos apenas um candidato será votado.
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É necessário que o eleitor escolha dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o voto for repetido, o segundo será considerado nulo.