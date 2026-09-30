Eleições em Pernambuco (PE): saiba o número de Marília Arraes ao Senado
Candidata disputa uma das duas vagas por Pernambuco nestas eleições; saiba como digitar o número na urna e confirmar o seu voto corretamente
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e o presidente da República.
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Em Pernambuco, a candidata Marília Arraes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), disputa uma das vagas ao Senado com o número 123.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores por Pernambuco, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".
Quantas vezes o eleitor tem que votar para senador?
O eleitor deve votar duas vezes. Nas Eleições 2026, serão eleitos dois senadores nos 26 estados e no Distrito Federal. Para os outros cargos, apenas um candidato será votado.
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É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.