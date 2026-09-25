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Carlos Viana ao Senado: saiba o número e trajetória do candidato

Jornalista e professor, o candidato do PSD disputará a vaga por Minas Gerais tentando reeleição

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
25/09/2026 21:47

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Carlos Viana ao Senado: saiba o número e trajetória do candidato
Carlos Viana, candidato ao Senado Federal em 2026, em sessão parlamentar crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Carlos Viana disputa a reeleição ao Senado Federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. Com mandato vigente até o início de 2027, o político e jornalista é o candidato do Partido Social Democrático (PSD) a uma das vagas.

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Seu número é 555. Os dois primeiros dígitos correspondem ao número do partido, enquanto a candidatura ao Senado é identificada por três algarismos.

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Nascido em Belo Horizonte (MG), Viana atuou por anos como repórter e apresentador em veículos de imprensa de Minas Gerais, como Rede Minas, TV Alterosa, Record Minas e Itatiaia. A entrada na política ocorreu com a eleição para o Senado, em 2018.

Desde então, também disputou outros cargos eletivos, como o governo de Minas Gerais, em 2022, e a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2024. Nesse período, também mudou de partido e, em 2026, filiou-se ao PSD para disputar a reeleição ao Senado.

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Entre as pautas defendidas por Viana estão a melhoria da educação pública e o fortalecimento do combate à criminalidade em Minas Gerais.

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