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TRAMA GOLPISTA

A 9 dias do 1º turno, defesa de Bolsonaro pede suspensão da prisão

Advogados querem interromper a execução da pena de 27 anos e três meses até que o STF examine a revisão criminal apresentada para tentar anular a condenação

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
24/09/2026 11:45

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Bras..lia (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de seguran..a, ap..s passar pro procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Ag..ncia Brasil
Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, por cinco crimes relacionados à trama golpista crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A nove dias da eleição, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a suspensão de sua prisão.

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O requerimento busca interromper a execução da pena de 27 anos e três meses imposta ao ex-chefe do Executivo até que a Corte analise a revisão criminal apresentada pelos advogados para contestar a condenação por tentativa de golpe de Estado.

O pedido foi encaminhado ao ministro Nunes Marques, relator da revisão criminal que busca reabrir a discussão sobre uma condenação definitiva. A defesa pretende que a medida tenha efeito imediato.

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Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, por cinco crimes relacionados à trama golpista. A pena inclui os delitos de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

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A condenação transitou em julgado em novembro daquele ano, quando teve início o cumprimento da sentença.

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