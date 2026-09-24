A 9 dias do 1º turno, defesa de Bolsonaro pede suspensão da prisão
Advogados querem interromper a execução da pena de 27 anos e três meses até que o STF examine a revisão criminal apresentada para tentar anular a condenação
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A nove dias da eleição, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a suspensão de sua prisão.
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O requerimento busca interromper a execução da pena de 27 anos e três meses imposta ao ex-chefe do Executivo até que a Corte analise a revisão criminal apresentada pelos advogados para contestar a condenação por tentativa de golpe de Estado.
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O pedido foi encaminhado ao ministro Nunes Marques, relator da revisão criminal que busca reabrir a discussão sobre uma condenação definitiva. A defesa pretende que a medida tenha efeito imediato.
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Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, por cinco crimes relacionados à trama golpista. A pena inclui os delitos de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
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A condenação transitou em julgado em novembro daquele ano, quando teve início o cumprimento da sentença.