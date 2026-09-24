Tebet sobre Flávio: 'Risco de colocar a milícia do Rio na Presidência'

A candidata a senadora por São Paulo Simone Tebet (PSB) utilizou as redes sociais na última quarta-feira (23/9) para atacar o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). No corte postado a partir de uma fala da aliada durante o debate promovido pelo "O Estado de S. Paulo", a terceira colocada da última eleição presidencial definiu que a possível eleição do "filho 01" de Jair Bolsonaro como perigosa: "Temos o risco de colocar a milícia do Rio de Janeiro na Presidência da República".

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No vídeo postado pela aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela aponta que o crime organizado chegou a São Paulo e está diante dos olhos do povo. Tebet diz ainda que os criminosos estão se infiltrando na política paulista.

"O crime organizado chegou em São Paulo. Está nas nossas 'barbas', no transporte coletivo. [...] E cuidado, porque já chegou nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Eles estão se infiltrando" afirmou a ex-ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil.

Em seguida, Tebet diz que sua preocupação com o crime organizado na política não é só no estado de São Paulo, mas também nas eleições presidenciais. A candidata ao Senado diz que esta é a "eleição mais importante da história", e que a eleição de Flávio Bolsonaro é o maior desafio e risco para a democracia brasileira.

"Quero deixar uma coisa muito clara com a preocupação que eu tenho o meu país, e aqui eu não falo só com o estado de São Paulo. Nós estamos diante da eleição mais importante da história das nossas vidas. Temos o risco de colocar a milícia do Rio de Janeiro na Presidência da República, e isso é muito perigoso. Da mesma forma como a milícia do Rio de Janeiro não pode chegar no estado de São Paulo." declarou, antes de completar:"É disso que nós estamos tratando: o maior desafio e o maior risco para a democracia, para a soberania e para os avanços das políticas e dos projetos sociais do país".

Segundo a pesquisa Quaest, divulgada nessa quarta-feira (23/9), Simone Tebet tem 12% das intenções de voto para o Senado em São Paulo. A aliada de Lula está tecnicamente empatada com Marina Silva (Rede), com 13%, e atrás de Guilherme Derrite (PP), líder das pesquisas com 16%. Nas eleições presidenciais de 2022, ficou em terceiro lugar no pleito, com 4% dos votos.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos