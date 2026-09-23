Zema critica Alckmin e Lula e diz que vai tirar Brasil dos BRICS

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) utilizou as redes sociais na última segunda-feira (21/9) para criticar o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e afirmar que irá tirar o Brasil dos Brics, se eleito. No episódio apontado pelo ex-governador mineiro, Alckmin se sentou próximo ao líder do Hamas Ismail Haniyeh, durante a posse de Masud Pezeshkian como presidente do Irã em 2024. O chefe político do grupo terrorista palestino foi assassinado horas depois do evento.

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Na publicação, Zema utiliza-se de um versículo bíblico para a crítica ao ex-governador do estado de São Paulo: "Diga-me com quem andas, e te direi quem és". O candidato à Presidência desabafou, logo após, dizendo que "chega de sentarmos na mesa ao lado de terroristas".

Outra imagem postada diz que a publicação é para "mostrar ao Brasil com quem Lula anda".Segundo o ex-governador mineiro, é por esse motivo que, se eleito, vai tirar o Brasil do grupo político e econômico dos Brics. Zema diz que quer o país ao lado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), junto de "países desenvolvidos e democráticos", segundo o mesmo.

"Está na hora da gente moralizar este país", finalizou.

A postagem do candidato do Novo ainda comete uma gafe: ao confundir o líder do Hamas com outra personalidade presente no momento, a foto utilizada dá a entender que Alckmin se sentou ao lado de Haniyeh, quando, na verdade, ambos estavam separados por três cadeiras de distância, na mesma fileira. Apesar da proximidade dos dois no momento, os dois não chegaram a conversar na cerimônia.

Momento em que Alckmin (à esquerda) senta a poucos metros de Haniyeh (à direita) durante a cerimônia IRAN PRESS / AFP

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos