Prime Aviation: a empresa de luxo que Vorcaro usava para agradar políticos

A Prime Aviation, empresa especializada no compartilhamento de bens de luxo como jatos e helicópteros, está no centro de uma investigação envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A companhia era utilizada para fornecer viagens a políticos influentes, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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As investigações apontam que a estrutura de luxo da empresa, na qual Vorcaro controlava participação através do fundo Patrimonial Blue até setembro de 2025, servia como uma ferramenta para se aproximar e agradar figuras de poder em Brasília.

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O que é a Prime Aviation e como funciona?

A Prime Aviation é uma empresa que opera no setor de luxo com um modelo de propriedade fracionada de bens de alto padrão, como jatos, helicópteros, barcos, carros esportivos e imóveis. O sistema permite que clientes comprem cotas de um ativo em vez do bem completo.

O modelo de negócio se baseia em alguns pilares:

Compra de cotas: O cliente adquire uma fração do bem, o que lhe dá direito a um número de horas de uso por ano.

Uso compartilhado: Os cotistas dividem a utilização do ativo, que fica disponível em uma agenda gerenciada pela empresa.

Gestão completa: A Prime Aviation é responsável por toda a operação, incluindo tripulação, manutenção, hangaragem e burocracia.

Qual a relação da empresa com políticos?

Documentos e reportagens revelaram que a Prime Aviation controlou viagens de Alexandre de Moraes, custeadas ou viabilizadas por Vorcaro.

O ministro Alexandre de Moraes foi filmado em agosto de 2025 desembarcando de um jatinho ligado a Vorcaro. A conexão entre o banqueiro e os políticos por meio dos serviços de luxo da Prime Aviation levantou suspeitas sobre a natureza desses relacionamentos e possíveis conflitos de interesse.

O escritório Barci de Moraes, que tem como sócia a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, informou que utilizou serviços de táxi aéreo da Prime Aviation. Apesar da contratação, segundo a nota divulgada pelo escritório, Vorcaro não acompanhou nenhum integrante da equipe nas viagens realizadas.

A revelação contraria declarações anteriores do próprio Moraes: em abril de 2026, o ministro já havia negado ter viajado alguma vez em aviões ligados a Vorcaro.

Como o esquema de viagens de luxo funcionava?

A estratégia consistia em usar a estrutura sofisticada da Prime Aviation para oferecer um tratamento diferenciado a figuras-chave da política. As viagens, apresentadas como uma cortesia, mascaravam uma potencial troca de favores, onde o acesso ao luxo seria uma moeda para garantir influência e boa vontade junto a tomadores de decisão.

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Para os investigadores, o uso recorrente da frota da companhia para transportar autoridades não era uma coincidência, mas sim uma operação calculada para fortalecer a posição do Banco Master e de seu presidente no centro do poder.