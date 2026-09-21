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Moraes vai relatar ação no STF que envolve esposa, Viviane Barci, e Vorcaro

Ministro foi sorteado relator do mandado de segurança que pede o registro de pessoas que entraram e saíram do Senado Federal

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LA
Luíza Altoé
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Luíza Altoé
Repórter
21/09/2026 12:26 - atualizado em 21/09/2026 12:27

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Viviane Barci de Moraes e Daniel Vorcaro: contrato com parcelas de R$ 3 milhões
Viviane Barci de Moraes e Daniel Vorcaro: contrato com parcelas de R$ 3 milhões crédito: Antonio Augusto/TSE e Reprodução/YouTube @EsferaBrasil_
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator de um mandado de segurança que pede informações sobre registros de entrada e saída do Senado Federal de uma série de pessoas.

Entre elas estão a esposa do magistrado, Viviane Barci de Moraes, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Além deles, a solicitação envolve o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conhecido como Lulinha; o Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes; e o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico.

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O autor do pedido é o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo). Ele apresentou o mandado na Justiça Federal do Paraná, que encaminhou a matéria para o STF por envolver o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Antes do mandado de segurança, o vereador tentou obter os registros três vezes por meio da Lei de Acesso à Informação, mas todos foram negados pelo Senado, com a justificativa de que se tratava de informações de caráter pessoal.

Vale lembrar que o caso ocorre em meio a uma crise de credibilidade no STF. Na última semana, os ministros deram início a um julgamento sobre a possibilidade de abertura de uma investigação sobre Moraes e suas relações com Vorcaro.

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A Corte julgaria a validade de um relatório da Polícia Federal que contém mensagens que ligam o magistrado ao banqueiro. No entanto, em meio a uma série de discussões acaloradas dos ministros, o julgamento foi adiado após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

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Segundo a pesquisa Quaest divulgada no dia 14 deste mês, a desconfiança do brasileiro em relação ao STF cresceu 10 pontos percentuais no último mês. Além disso, 68% defendem aumentar exigências para nomeação de ministros.

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