Eduardo Bolsonaro comemora possível 'divórcio' da imprensa com o STF

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) comemorou, nas redes sociais, o que chamou de possível "divórcio definitivo" entre a "grande imprensa" e o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o ex-parlamentar, que hoje vive nos Estados Unidos, a "quadrilha" do STF perdeu uma peça importante de sua estrutura.

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Na publicação, Eduardo afirma que é apenas uma suposição. O ex-deputado diz que compartilhou vídeos diferentes de portais jornalísticos no Instagram, que poderiam ser um sinal do "divórcio" da imprensa com o STF. O irmão de Flávio Bolsonaro (PL) ainda citou os jornalistas Miriam Leitão e Merval Pereira, da GloboNews.

"No melhor estolo [sic] Miriam Leitão, pensei: isso é bom, entenda! Sinaliza que as críticas contidas nos vídeos do G1 podem representar o divórcio definitivo da grande imprensa com o STF. Comentários do Merval na Globo News falando em 'funeral do STF', compartilhamento no Metrópoles de um post meu falando de volta da Magnitsky", escreveu, no X.

Segundo o "filho 03" de Jair Bolsonaro, o "tabuleiro político" mudou. Ele diz que, por conta da mudança, existe a possibilidade de Flávio Bolsonaro ser eleito ainda em primeiro turno. O ex-deputado pediu votos para o irmão, e afirmou que o julgamento de Moraes foi uma "nojeira".

"Em fim [sic], o tabuleiro político mudou. A quadrilha perdeu uma peça importante de sua estrutura - ainda que momentaneamente - e isto reafirma a possibilidade de Flávio Bolsonaro ser eleito no 1º turno. Flávio não é só o voto de rejeição a Lula, é o voto de protesto contra a nojeira que o mundo inteiro viu ontem", finalizou.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos