PT e PL vão às ruas neste domingo (13/9) em manifestações pelo país

Este domingo será marcado por mobilizações de grupos de esquerda e de direita em diferentes pontos do país. De um lado, o PT promove uma agenda nacional neste dia 13 para fortalecer a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) convocou uma manifestação em Macapá para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento a um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pela manhã e ao longo do dia, a mobilização da esquerda pretende ocupar bairros, praças, comunidades e outros territórios com bandeiraços, carreatas, panfletagens e rodas de conversa em várias cidades, inclusive, a capital federal. A iniciativa reúne diretórios estaduais e municipais do PT, candidaturas aos governos estaduais e ao Senado e movimentos sociais. O objetivo é levar as discussões da campanha de Lula para perto da população.

A organização está sob responsabilidade dos secretários nacionais do PT Laércio Ribeiro, de Organização, e Claudinha Lima, de Nucleação. Para participar, diretórios, coordenações estaduais e movimentos sociais devem cadastrar na plataforma Comitê Popular informações sobre o formato, o local e o horário das atividades.

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, também reforçou a convocação para a mobilização neste dia 13, número do PT nas urnas. Em vídeo publicado nas redes sociais, convocou os apoiadores para irem às ruas "em todas as cidades do Brasil". "Vamos ganhar essa eleição. A gente precisa entregar esse tetra para ele (Lula)", disse ela, garantindo que estará "em algum lugar de Brasília".

O presidente deve participar de um ato público em Florianópolis, capital de um dos estados mais bolsonaristas do país, durante a mobilização deste domingo.

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também confirmou participação nas atividades. Em Olinda, em Pernambuco, a programação terá o frevo como elemento de mobilização. "Esse é o momento de ocupar os territórios de todo o Brasil e fortalecer o projeto político do presidente Lula, levando o debate para onde a vida acontece, perto do povo. Na minha querida Olinda, vamos atender esse chamado do jeito que a gente gosta: na rua e no frevo!", disse.

Pressão sobre Alcolumbre

No campo da direita, o deputado Nikolas Ferreira convocou um ato para hoje, às 15h, na Praça Jaci Barata, em Macapá. A manifestação tem como objetivo pressionar Alcolumbre a dar andamento a um processo de impeachment de Moraes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O chamado foi feito por Nikolas durante o ato político realizado em São Paulo, no feriado de 7 de Setembro. O deputado defendeu que o presidente do Senado dê andamento ao processo contra o ministro do STF. Logo, a escolha do estado de Alcolumbre para a manifestação acrescenta um componente político para o impeachment de Moraes. O candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (PR) não está previsto no ato de Macapá. Ele tem agenda confirmada, hoje, em São Paulo.