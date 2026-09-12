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Haddad afirma ter recusado encontros com Vorcaro: "Tentou me cercar"

Segundo Haddad, a equipe técnica responsável preveniu sobre os riscos de contato com o empresário devido a suspeitas em torno da instituição financeira

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RN
Ronayre Nunes
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Ronayre Nunes
Repórter
12/09/2026 21:05 - atualizado em 12/09/2026 21:06

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Brazil's Finance Minister Fernando Haddad speaks during the Workers' Party (PT) national convention in Sao Paulo, Brazil, on August 2, 2026, where Lula formally announces his bid for re-election. At 80, President Lula on July 2 launches his bid for re-election, casting himself as a defender of Brazil's
Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo crédito: AFP

O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, declarou ter recusado repetidos pedidos de reunião com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A declaração ocorreu em um vídeo de campanha publicado nas redes sociais. Segundo Haddad, a equipe técnica responsável preveniu sobre os riscos de contato com o empresário devido a suspeitas em torno da instituição financeira.

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"O Vorcaro tentou me cercar de várias maneiras, por vários caminhos, e eu sempre me recusei a receber o dono do Master", detalhou.

Haddad afirmou que priorizou o interesse público ao evitar audiências com Vorcaro, ressaltando que nem todas as reuniões permitidas são oportunas na vida pública. Além de defender as investigações e o esclarecimento dos fatos pela Justiça, o candidato pediu a derrubada do sigilo de todos os inquéritos relacionados ao Banco Master antes das eleições de 4 de outubro, garantindo transparência ao eleitorado.

"Eu defendo que todos os inquéritos do Master tenham o seu sigilo levantado. Não é justo o país ir para as urnas no dia 4 de outubro sem saber o que cada um fez", completou.

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