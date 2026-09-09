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CASO MASTER

Malu Gaspar se irrita com decisão de Dino: "STF virou uma várzea"

Jornalista e comentarista da Globo News demonstrou indignação logo após o anúncio da recondução do comando da PF

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
09/09/2026 15:17

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Flavio Dino
Comentarista da Globo News se indignou com decisão de Dino e "bangue-bangue judicial" crédito: Evaristo Sá/AFP

A colunista Malu Gaspar se irritou com a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de reconduzir o comando da Polícia Federal (PF). A jornalista mostrou estar indignada com o que chamou de "bagunça" e "várzea" da Corte.

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Na declaração na GloboNews, Malu afirmou que o Supremo chegou num ponto em que "qualquer regra está valendo". Em seguida, disse que a sentença é "perigosa" porque sempre será possível que existam argumentos para sustentar o ponto defendido por cada um. 

"Hoje, no Supremo, a gente chegou num ponto em que qualquer regra está valendo. Vale o Alexandre Moraes lá atrás, não vale o André Mendonça agora, entra o Dino no meio do caminho, atravessando o campo de jogo. Eu acho isso tudo muito perigoso, sempre vai ser possível arrumar um argumento para dizer que um está certo e o outro está errado", declarou a comentarista.

Quanto ao estado atual do STF, a jornalista foi categórica: "O Supremo Tribunal Federal virou uma várzea".

Após a fala, Malu afirmou que a decisão de Dino foi em defesa de Moraes, e cobrou que as narrativas se voltem à relação do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro, a qual afirmou ser "essencial".

"É isso que o ministro Dino está fazendo, entrando no meio do bangue-bangue para defender o ministro Alexandre Moraes. A única coisa que eu acho impressionante, é que até agora nós não estamos discutindo o essencial. Ninguém explica as mensagens relativas ao Alexandre Moraes e ao Daniel Vorcaro. Quanto mais a gente anda, nesse assunto, pior fica. Mais longe fica a solução desse conflito, só se amplia o conflito entre os ministros", disse a jornalista, antes de completar sobre o episódio:

"Eu acho que a gente deveria botar a bola no chão e tomar cuidado na hora de começar a avaliar quem está certo, quem está errado. Na minha impressão, isso é mais um capítulo de um bangue-bangue judicial, que tem muito pouco a ver com a Constituição".

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria

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