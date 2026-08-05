PT despista e ainda não anuncia vice de Patrus

O vice na chapa do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) ao governo de Minas Gerais ainda não foi definido. A expectativa era que o anúncio fosse feito durante evento do PT em Belo Horizonte nesta quarta-feira (5/8), mas isso não aconteceu.

“Nós estamos aguardando as manifestações dos outros partidos parceiros do Time do Lula para fecharmos as alianças nos próximos dias. [O vice] não está definido. Nós estamos abertos ao diálogo”, disse a presidente do PT em Minas, a deputada estadual Leninha. A candidatura precisa ser registrada até o dia 15 de agosto.

A reportagem apurou que a bancada estadual do PT tenta pressionar por um vice do próprio partido, enquanto a bancada federal prefere um nome do PSB, repetindo a dobradinha nacional do presidente Lula (PT) com Geraldo Alckmin (PSB). O segundo grupo entende que o partido tem uma dívida com o PT devido ao apoio de Lula a João Campos, presidente nacional do PSB, na disputa pelo governo de Pernambuco.

No PSB, são cotados para o posto o ex-presidente da Fiesp Josué Gomes e o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Jarbas Soares. Entretanto, lideranças estaduais resistem à aliança. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a legenda compõe a base do governo Mateus Simões (PSD), que tentará a reeleição.

Reunião frustrada

Antes de o evento começar, lideranças se reuniram no camarim para definir o nome do vice, que seria anunciado à imprensa logo em seguida. Contudo, o anúncio não foi feito.

Leninha falou brevemente com os jornalistas presentes e afirmou que o PT segue sem uma decisão final. Patrus disse que não abordaria questões partidárias e não respondeu a nenhuma pergunta.

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Por outro lado, o PT confirmou que Áurea Carolina (Psol) vai ocupar a segunda vaga ao Senado na chapa, ao lado da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT).