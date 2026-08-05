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ELEIÇÕES 2026

Flávio diz que "fez filhas" para ter quem cuidar dele na velhice

Durante evento do PL, o candidato à Presidência ainda citou a "economia do cuidado" e a invisibilização das mulheres nas tarefas de casa

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Maria Beatriz Giusti
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Maria Beatriz Giusti
Repórter
05/08/2026 20:00 - atualizado em 05/08/2026 20:01

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"Eu fiz duas filhas exatamente para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou ter quem vai tomar conta de mim", disse o senador crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

O candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quarta-feira (5/8) que “fez duas filhas” para que elas possam cuidar dele na velhice. A declaração foi feita durante o evento do PL que anunciou o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice do senador. 

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“Na grande parte das vezes, quem tem que tomar conta dos idosos são as mulheres. Eu fiz duas filhas exatamente para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou ter quem vai tomar conta de mim. As mulheres são assim, são família, são coração, são sentimentos, são sensibilidade”, disse Flávio durante discurso em que falava sobre as mulheres. 

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Além disso, o senador também citou a economia do cuidado e a invisibilidade do trabalho doméstico realizado pelas mulheres. Segundo ele, os cuidados familiares representam 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, mas não são computados financeiramente. 

“Eu estou aprendendo muito com todas vocês. Se as mulheres fossem remuneradas por cuidar dos idosos, por cuidar dos filhos, por fazer outras tarefas além do seu trabalho normal, por sustentarem as suas casas, mas isso nunca foi reconhecido”, disse.

Vice

Originalmente, Flávio queria uma mulher como vice e cogitou os nomes das senadoras Damares Alves (Republicanos-DF), Tereza Cristina (PP-MS) e Bia Kicis (PL-DF). O senador enfrenta uma resistência do eleitorado feminino.

De acordo com a última pesquisa do Datafolha, publicada no fim de julho, 50% das mulheres dizem não votar no candidato de jeito nenhum no primeiro turno. No caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esse percentual cai para 44%. 

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*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

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