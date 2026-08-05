Anúncio do vice de Flávio: 'Michelle estava fazendo comida para Bolsonaro'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro faltou ao anúncio da escolha do vice de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência porque estava preparando comida para o ex-presidente Jair Bolsonaro, informou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Michelle mora a 20 minutos de distância da sede do PL em Brasília, onde o deputado Alfredo Gaspar foi anunciado na chapa do enteado, nesta quarta-feira (5/8).

"Michelle está fazendo comida para o marido. A gente tentou trazer ela agora, mas ela está neste exato momento fazendo comida para o esposo. Não tem cozinheira, cuidador... Tem um cuidador de cachorro. Está tudo bem entre Flávio e Michelle", afirmou Damares. A senadora é uma aliada próxima à ex-primeira-dama.

A equipe de Michelle confirmou que ela estava preparando comida para Bolsonaro. Além disso, informou que a ex-primeira-dama ainda sofre com os efeitos da enxaqueca apresentada desde a semana passada, motivo apresentado ao se ausentar da convenção do PL do Distrito Federal, que a lançou como candidata ao Senado e contou com a presença do candidato à Presidência.

Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro brigaram publicamente no fim de junho, quando a ex-primeira-dama publicou um vídeo afirmando ter sido maltratada pelo afilhado. Um mês depois, o senador pediu desculpas à madrasta. Ela disse ter aceitado, mas eles ainda não apareceram juntos em público.

O rompimento com Michelle reforçou na campanha de Flávio Bolsonaro o desejo de ter uma mulher como vice. O senador tentou atrair a ex-presidente da Caixa Daniella Marques, mas esbarrou na recusa do Republicanos, seu partido, a formalizar uma aliança com o PL. O mesmo problema ocorreu com o convite à senadora Tereza Cristina (MS), barrado pelo PP.

Segundo pessoas próximas, Flávio Bolsonaro ainda consultou mulheres do PL, como a vereadora de Fortaleza (CE) Priscila Costa. Damares afirmou, porém, que a parlamentar não poderia ocupar a vice porque precisa, neste momento, cuidar de quatro crianças.

"Priscila não estava, neste momento, preparada ainda para aceitar esse convite. Priscila ontem conversou comigo. (...) Ela mostrou que ela priorizou a família também. Então eu quero que vocês entendam que não seria fácil a Priscila Costa, com quatro crianças abandonar tudo e se lançar no Brasil numa campanha", disse Damares.

Priscila é um nome próximo a Michelle. A ex-primeira-dama tem feito poucas aparições públicas desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu a prisão domiciliar humanitária, em março deste ano. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder.

Desde então, os atritos da ex-primeira-dama com os filhos de Jair Bolsonaro se intensificaram. As limitações impostas a ela por causa da prisão domiciliar do marido irritaram aliados. Ela tentou dar continuidade ao PL Mulher, braço do partido focado no eleitorado feminino, mas uma disputa no Ceará expôs o conflito familiar.

Michelle é contrária à aliança de Flávio Bolsonaro com Ciro Gomes (PSDB), que concorrerá ao governo do estado contra o governador Elmano de Freitas (PT). O ex-governador, que por vezes xingou Jair Bolsonaro, quer unir a direita do estado para derrotar o petista no estado onde o presidente Lula teve 65,9% dos votos válidos na eleição de 2022.

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Na campanha, há uma preocupação com a tendência de vantagem de Lula sobre o eleitorado feminino. Nesse contexto, o grupo entendeu que fazer as pazes com Michelle antes dos debates eleitorais seria importante. A escolha de Gaspar como vice, porém, foi de encontro ao que estava previsto inicialmente.

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Mesmo ausente, Michelle comentou a definição da chapa presidencial: "Que essa escolha receba as bênçãos de Deus e que a Chapa Flávio-Alfredo possa ser vitoriosa. Agradeço a todas as Mulheres de Bem que, corajosamente, colocaram os seus nomes à disposição para a vaga. A caminhada está apenas começando e nós estaremos todos unidos pelo bem da nossa Nação", escreveu no Instagram.