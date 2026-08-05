Candidato a presidente, Augusto Cury anuncia vice

O psiquiatra Augusto Cury (Avante) terá o deputado federal Júlio Delgado (Avante-MG) como companheiro de chapa na disputa pela Presidência da República, conforme anunciado nesta quarta-feira (5/8), em que se encerra o prazo das convenções partidárias.

O parlamentar é natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e está no sexto mandato na Câmara dos Deputados. Em nota, Cury classificou o correligionário como "exemplar e um mineiro muito querido, que construiu sua trajetória no alto clero do Congresso Nacional, sempre protagonista, com reputação ilibada, combativo na defesa da ética pública e contra a corrupção".

Júlio Delgado foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2019. Além disso, foi membro de outras importantes CPIs, como Mensalão, Lava Jato e Petrobras.

Augusto Cury confiou ao deputado a missão de conduzir três reformas estruturais: alteração do regime brasileiro para "semipresidencialista"; fim dos mandatos vitalícios do Supremo Tribunal Federal (STF), instituindo mandatos de oito anos; e elevar o cargo do ministro de Relações Exteriores para um "superministro secretário de Estado".

Leia a nota de Augusto Cury

CARTA A NAÇÃO: FORMAMOS UMA CHAPA DE OURO PARA CONCORRER A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DO BRASIL COM O MINEIRO JÚLIO DELGADO

Agradeço muito a liderança notável de Luís Tibé, presidente do Avante, preocupadíssimo com essa polarização insana que paralisou o país! Ele me deu carta branca para fazer um pacto nacional para construir um projeto de Estado para governar a nação centrado em projetos e sem ataques pessoais!

Tenho a honra de anunciar Júlio Delgado como meu companheiro de chapa à disputa presidencial. Deputado federal por seis mandatos, um parlamentar exemplar e um mineiro muito querido, que construiu sua trajetória no alto clero do Congresso Nacional, sempre protagonista, com reputação ilibada, combativo na defesa da ética pública e contra a corrupção.

Júlio Delgado presidiu a CPI do Rompimento da Barragem do Córrego do Feijão em de Brumadinho (MG), conduzindo uma das mais importantes investigações parlamentares dos últimos anos! Atuou como relator e integrante de diversas comissões estratégicas da Câmara dos Deputados, especialmente nas áreas de CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO DO PODER PUBLICO. Escolhido pelo site do congresso entre os 10 melhores parlamentares por diversos anos! Membro de CPIs como a Lava Jato, Mensalão, Petrobras e Brumadinho.

Ao deputado Júlio Delgado, logo de imediato, confiarei a missão de conduzir as negociações de TRÊS GRANDES REFORMAS.

Primeira reforma: MUDAR O REGIME PRESIDENCIALISTA PARA SEMIPRESIDENCIALISTA. Exceto os EUA, praticamente nenhuma democracia se desenvolveu concentrando poderes em um presidente, como no Brasil. No semipresidencialismo, o Presidente continua sendo a grande autoridade de Estado, responsável pela condução estratégica da política interna e externa e pelo comando das Forças Armadas. Já o Primeiro-Ministro assume a administração pública, permitindo que o país seja governado de forma mais rápida e eficiente por um gestor altamente qualificado e escolhido pela maioria parlamentar. Se o primeiro ministro for corrupto ou ineficiente, o congresso o destitui sem traumas nacionais! Será a era de ouro da gestão pública! Se viabilizarmos essa reforma, a escolha do primeiro ministro seria um grande gestor público!

Segunda REFORMA: FIM DO MANDATO VITALÍCIO DO STF PARA 8 ANOS. E além disso, idade mínima de 50 anos, não poderia estar filiado a partidos políticos nos últimos 5 anos! Redução para nove ministros: 6 deveriam ser da carreira de magistrados, 2 do ministério público e 1 advogado! E por fim 1/3 dos ministros do STF deveria ser de mulheres! Será a era de ouro da convivência dos três poderes!

Terceira REFORMA: transformar o ministro das Relações Exteriores, que tem baixo impacto político para um superministro SECRETÁRIO DE ESTADO a semelhança do EUA... ...com poder político para repaginar as embaixadas para serem 4.0 e vender o Brasil "grande", como supermercado do mundo com alto valor agregado, e não como fazenda do mundo, não vender terras raras in natura, mas "vender" fábricas no Brasil para processa-las! O Secretário mediara conflitos internacionais com autoridade, terá a missão de junto com as câmaras do comércio dobrar nossas exportações, pois ela é tímida, apenas 1/3 da média mundial! Será a era de ouro das embaixadas brasileiras!

Bem vindos a Era de Ouro da gestão pública, a era de ouro da harmonia dos Três Poderes, a Era de Ouro do Brasil no tabuleiro das nações.

O BRASIL NUNCA MAIS SERÁ O MESMO!

Augusto Cury

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Escritor, Médico psiquiatra, PhD, publicado em 90 países e gestor/investidor em diversas empresas e candidato à Presidência da República pelo AVANTE

