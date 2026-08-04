‘Carta aos Brasileiros’ ameaça visita domiciliar de Bolsonaro
Proibição de encontros políticos na residência de Bolsonaro vira alvo de embate que agora está nas mãos da PGR
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a decisão que veda visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília.
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A defesa do político pediu ao magistrado que reconsidere a determinação que proibiu o filho dele, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de ir até a residência onde o presidente cumpre a pena.