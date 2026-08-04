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‘Carta aos Brasileiros’ ameaça visita domiciliar de Bolsonaro

Proibição de encontros políticos na residência de Bolsonaro vira alvo de embate que agora está nas mãos da PGR

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
04/08/2026 16:02 - atualizado em 04/08/2026 16:02

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Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a decisão que veda visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília.

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A defesa do político pediu ao magistrado que reconsidere a determinação que proibiu o filho dele, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de ir até a residência onde o presidente cumpre a pena.

Os advogados pedem que seja revogada também a proibição de visitas com fins político-eleitorais até o fim das eleições deste ano. Os defensores argumentam que Flávio está cadastrado como advogado do pai, por isso, proibi-lo de entrar em contato com o sentenciado viola as prerrogativas da advocacia. 

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Carta divulgada

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No mês passado, Flávio divulgou uma "Carta aos Brasileiros", escrita por Jair, tratando do contexto do período eleitoral e declarando apoio à candidatura do filho. Jair alegou que não autorizou a divulgação do conteúdo da carta. 
Após a divulgação do documento, Moraes proibiu as visitas, com exceção da equipe de saúde e dos advogados. No entanto, vedou a visita de Flávio e ameaçou revogar a prisão domiciliar caso ocorra o descumprimento das medidas cautelares.

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