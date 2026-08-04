‘Carta aos Brasileiros’ ameaça visita domiciliar de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a decisão que veda visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília.

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A defesa do político pediu ao magistrado que reconsidere a determinação que proibiu o filho dele, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de ir até a residência onde o presidente cumpre a pena.

visitas com fins político-eleitorais até o fim das eleições deste ano. Os defensores argumentam que Flávio está cadastrado como advogado do pai, por isso, proibi-lo de entrar em contato com o sentenciado viola as prerrogativas da advocacia. Os advogados pedem que seja revogada também a proibição deaté o fim das eleições deste ano. Os defensores argumentam que Flávio está cadastrado como advogado do pai, por isso, proibi-lo de entrar em contato com o sentenciado viola as prerrogativas da advocacia.

Carta divulgada

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No mês passado, Flávio divulgou uma "Carta aos Brasileiros", escrita por Jair, tratando do contexto do período eleitoral e declarando apoio à candidatura do filho. Jair alegou que não autorizou a divulgação do conteúdo da carta. de prisão por tentativa de golpe de Estado. No mês passado, Flávio divulgou uma "Carta aos Brasileiros", escrita por Jair, tratando do contexto do período eleitoral e declarando apoio à candidatura do filho. Jair alegou que não autorizou a divulgação do conteúdo da carta.

Após a divulgação do documento, Moraes proibiu as visitas, com exceção da equipe de saúde e dos advogados. No entanto, vedou a visita de Flávio e ameaçou revogar a prisão domiciliar caso ocorra o descumprimento das medidas cautelares.