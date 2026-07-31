Eleições: Flávio Bolsonaro avança em acordo com Tereza Cristina para vice

Depois de semanas de negociações entre dirigentes do PL e do PP, Flávio Bolsonaro sinaliza uma vice. Uma fonte do Progressistas ouvida pelo Correio, sob condição de anonimato, afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) aceitou o convite para integrar a chapa do senador à Presidência da República. Segundo esse interlocutor, durante as conversas, a ex-ministra da Agricultura condicionou sua entrada na disputa ao fortalecimento da participação feminina em um eventual governo do parlamentar.

Tereza Cristina era considerada, desde o início das articulações, o principal nome para ocupar a vice. Ela reúne forte prestígio junto ao agronegócio, mantém bom trânsito entre lideranças do Centrão e é vista por aliados do PL como uma figura capaz de ampliar o diálogo da candidatura para além do eleitorado bolsonarista. Além do peso político, a eventual indicação também seria interpretada como um gesto em direção ao eleitorado feminino, segmento que a campanha busca conquistar.

Até poucas semanas atrás, contudo, a própria senadora havia descartado a possibilidade. Em declarações públicas, afirmou que sua prioridade era disputar a reeleição ao Senado e trabalhar para, posteriormente, disputar a Presidência da Casa. Nos bastidores, entretanto, as negociações nunca foram interrompidas. Integrantes do PL passaram a insistir na composição da chapa, avaliando que uma aliança com o PP fortaleceria o projeto presidencial de Flávio e ampliaria sua base de sustentação política durante a campanha.

Tereza se reuniu com Flávio nessa quinta-feira (30/7), e, logo depois, o gabinete da senadora divulgou uma nota informando que a Vice-Presidência foi discutida pela primeira vez. Ressaltou, porém, que nenhuma definição foi tomada. "Falou-se, pela primeira vez, sobre a Vice-Presidência, mas nada foi decidido — até porque qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários", diz o comunicado.

Troca de comando

A campanha de Flávio anunciou mudança no comando da comunicação. O publicitário Duda Lima, responsável pela propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2022, foi escolhido para o posto.

A substituição foi oficializada por meio de nota assinada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha. No comunicado, a equipe agradece o trabalho desenvolvido pelos publicitários Alexandre Oltramari e Eduardo Fischer, que atuaram na primeira fase da pré-campanha.

Segundo a coordenação, ambos tiveram papel relevante na construção da estratégia inicial da candidatura. "Suas contribuições foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta caminhada", afirma a nota. O texto também deseja que os dois profissionais "continuem colaborando para o aperfeiçoamento de nossa democracia, com toda a sua competência e profissionalismo".

Na sequência, Rogério Marinho informou que Duda Lima foi convidado para assumir o comando da área de comunicação. A chegada dele reforça a aposta do núcleo político de Flávio em um dos nomes mais experientes do marketing eleitoral ligado ao campo da direita.

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Publicitário de confiança do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Duda Lima ganhou projeção nacional ao coordenar a propaganda de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, quando ficou responsável pela produção do conteúdo veiculado no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão.