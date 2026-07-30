Flávio troca comando da comunicação e entrega campanha a Duda Lima

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A campanha do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta quinta-feira (30/7) uma mudança no comando de sua comunicação. O publicitário Duda Lima, responsável pela propaganda eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2022, foi escolhido para assumir a estratégia de comunicação da candidatura.

A substituição foi oficializada por meio de nota assinada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha. No comunicado, a equipe agradece o trabalho desenvolvido pelos publicitários Alexandre Oltramari e Eduardo Fischer, que deixam a condução da comunicação após atuarem na primeira fase da campanha.

Segundo a coordenação, ambos tiveram papel relevante na construção da estratégia inicial da candidatura. “Suas contribuições foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta caminhada”, afirma a nota.

O texto também deseja que os dois profissionais “continuem colaborando para o aperfeiçoamento de nossa democracia, com toda a sua competência e profissionalismo”.

Na sequência, Rogério Marinho informa que Duda Lima foi convidado para assumir o comando da área de comunicação da campanha presidencial.

Experiência



A chegada de Duda Lima reforça a aposta do núcleo político de Flávio Bolsonaro em um dos nomes mais experientes do marketing eleitoral ligado ao campo da direita.

Publicitário de confiança do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ele ganhou projeção nacional ao coordenar a propaganda de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, quando ficou responsável pela produção do conteúdo veiculado no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão.