Senadora confirma conversa com Flávio sobre vice, mas nega decisão
Tereza Cristina afirma que tema foi tratado pela primeira vez, mas diz que ainda não há definição e que eventual composição dependerá de negociações políticas e partidárias
compartilheSIGA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A senadora Tereza Cristina (PP-MS) confirmou, nesta quinta-feira (30/7), que conversou com o candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre a possibilidade de integrar a chapa como candidata a vice-presidente. A informação foi divulgada em nota oficial pelo gabinete da parlamentar, um dia após reunião entre os dois.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO