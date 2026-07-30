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Eleições 2026

Senadora confirma conversa com Flávio sobre vice, mas nega decisão

Tereza Cristina afirma que tema foi tratado pela primeira vez, mas diz que ainda não há definição e que eventual composição dependerá de negociações políticas e partidárias

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Repórter
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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30/07/2026 18:55

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12/03/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Reunião do LIDE. Brasil SUMMIT. Ministra da Agricultura Tereza Cristina.
Tereza Cristina, senadora pelo PP do Mato Grosso do Sul crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) confirmou, nesta quinta-feira (30/7), que conversou com o candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre a possibilidade de integrar a chapa como candidata a vice-presidente. A informação foi divulgada em nota oficial pelo gabinete da parlamentar, um dia após reunião entre os dois.

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O Correio havia antecipado, com base em informações de bastidores, que Tereza Cristina havia sinalizado a aliados a abertura para ocupar a vice na chapa de Flávio Bolsonaro.

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Na nota divulgada nesta quinta, a parlamentar afirma que o encontro foi “produtivo” e revela que o tema da Vice-Presidência entrou na pauta pela primeira vez.
“No encontro, produtivo, falou-se, pela primeira vez, sobre a Vice-Presidência, mas nada foi decidido — até porque qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários”, diz o comunicado.
Apesar da confirmação das conversas, a assessoria da senadora ressalta que não há decisão sobre a composição da chapa. Segundo a nota, uma eventual candidatura dependerá das negociações entre os partidos envolvidos e de avaliações políticas e pessoais dos participantes.

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