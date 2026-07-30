Genial/Quaest: Ciro Gomes lidera disputa pelo governo do Ceará

O instituto Genial/Quaest divulgou nesta quinta-feira (30//7) pesquisa de intenção de voto para o governo do Ceará. No cenário estimulado para o primeiro turno, Ciro Gomes (PSDB) lidera com 43% das intenções de voto. Elmano de Freitas (PT) tem 33%. Eduardo Girão (Novo) registra 3%. Jaime Pereira (PSOL) tem 1%.

Eleitores indecisos somam 13%. Os que responderam votar em branco, nulo ou não votar somam 7%. Sobre o grau de definição do voto, 51% dos entrevistados afirmam que a decisão já está definida. Para 48%, o voto ainda pode mudar.

Em cenário de segundo turno, Ciro Gomes tem 48% das intenções de voto contra 35% de Elmano de Freitas. Indecisos somam 10%. Os que responderam votar em branco, nulo ou não votar somam 7%.

A pesquisa também apurou se o atual governador Elmano de Freitas deve se reeleger. Para 51% dos entrevistados, ele deve. Para 40%, não deve.

Sobre as expectativas para o próximo governo, 45% dos entrevistados querem que o próximo governador mude apenas o que não está bom. Mudança total é a opção de 35%. Continuar o trabalho que vem sendo feito é a preferência de 17%.

Disputa pelo Senado

Para o Senado, Cid Gomes (PSB) tem de 21% a 24% das intenções de voto, a depender do cenário. Capitão Wagner (União) registra 16% nos três cenários testados.

Sobre o grau de definição do voto para senador, 57% dos entrevistados afirmam que a decisão pode mudar até a eleição. Para 42%, o voto já está definido.

Corrida presidencial no estado

Na corrida presidencial, Lula (PT) lidera o primeiro turno com 55% das intenções de voto, contra 22% de Flávio Bolsonaro (PL). No segundo turno, Lula tem 60% das intenções de voto nos quatro cenários analisados. Flávio Bolsonaro registra 23%.

Sobre o grau de definição do voto para presidente, 63% dos entrevistados afirmam que a decisão já está definida. Para 36%, o voto ainda pode mudar.

Questionados sobre o pior problema do estado, 53% dos entrevistados apontam a violência. A saúde aparece em seguida, citada por 18%.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de julho, com eleitores do Ceará. As entrevistas foram feitas de forma domiciliar e presencial, com questionários estruturados. Foram ouvidos 1.002 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Registro da pesquisa no TSE: CE-09277/2026.