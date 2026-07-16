Tarifaço: Vieira eleva tom contra Rubio e diz que declarações são "inaceitáveis"
Chanceler afirma que secretário de Estado dos EUA atacou Lula e acusa Washington de pressionar o Brasil por interesses econômicos
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O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, elevou o tom contra o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao classificar como "inaceitáveis" e "ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro" as declarações feitas pelo norte-americano sobre o Brasil em meio à crise diplomática desencadeada pelo tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Donald Trump.
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Segundo o chanceler, Rubio também atacou "de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo".
Durante pronunciamento, Vieira voltou a associar as tarifas à tentativa de interferência dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil.
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O ministro lembrou que a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condicionava a retirada da sobretaxa à interrupção da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Foi justamente nessa carta em que o presidente Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% caso o processo contra o ex-presidente da República não fosse imediatamente interrompido".
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O chanceler afirmou que, desde o início da crise, Lula adotou uma postura de diálogo e demonstrou disposição para negociar os temas levantados por Washington. Ainda assim, criticou duramente a manifestação de Rubio publicada nas redes sociais.