Flávio critica Lula após novo tarifaço dos EUA: ‘Perigo para nossa nação’
Senador do PL atribui ao presidente responsabilidade pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos e afirma que país vive "avião sem piloto"
compartilheSIGA
O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) responsabilizou nesta quinta-feira (16/7) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em publicação na rede social X, o parlamentar afirmou que Lula “não tem mais condições de ser o presidente do Brasil” e classificou o petista como “um perigo para a nossa nação”. “Estamos num avião sem piloto”, disse.
Na sequência, Flávio Bolsonaro elevou o tom das críticas ao presidente. “O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação”, disparou.
Leia Mais
Em outro trecho da publicação, o parlamentar acrescentou: “Quem olha pro Lula não enxerga futuro. Enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança… Chega! O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder!”.
Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. Estamos num avião sem piloto.— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 16, 2026
O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação.
Quem olha pro Lula não enxerga futuro. Enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção,… https://t.co/cbGkKyoUpL
Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. Estamos num avião sem piloto.
O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação.
Quem olha pro Lula não enxerga futuro. Enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção,… https:/t.co/cbGkKyoUpL
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 16, 2026 " target="_blank">
A manifestação ocorre após o governo do presidente Donald Trump anunciar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre a maior parte das importações brasileiras. A medida foi divulgada nesta quinta-feira (16/7) e deve entrar em vigor em 22 de julho, com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que autoriza o país a adotar medidas contra práticas comerciais consideradas desleais.
- 4 mil produtos afetados: O impacto do novo bloqueio dos EUA ao Brasil
- Governo dos EUA ataca pix ao anunciar novo tarifaço
- Rubio culpa ego de Lula por tarifaço: 'Brasil não negociou de boa-fé'
- Por Bolsonaro, Trump anuncia taxas de 50% sobre produtos brasileiros
O anúncio encerra a investigação conduzida pelo Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR), iniciada em julho do ano passado. Apesar da sobretaxa, o governo americano manteve uma lista de aproximadamente 2,1 mil produtos brasileiros isentos da medida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na madrugada desta quinta-feira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que pretende acionar os mecanismos previstos na Lei da Reciprocidade para responder à sanção anunciada pelos Estados Unidos.