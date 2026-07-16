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Como o Planalto avalia as declarações de Marco Rubio após tarifaço

Auxiliares de Lula enxergam secretário de Estado como membro da ala mais ideológica do governo Trump que busca ampliar influência sobre a América Latina

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
16/07/2026 13:44

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US Secretary of State Marco Rubio is pictured as he met with Japan's Foreign Minister on the sidelines of the during the 62nd Munich Security Conference (MSC) on February 14, 2026 in Munich, southern Germany. Heads of state and government as well as foreign and defence ministers from all over the world are expected to attend the security policy talks from February 13 to 15, 2026. (Photo by Alex Brandon / POOL / AFP) Caption
Publicação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, é vista por integrantes do governo Lula como reforço da ala ligada ao movimento Maga (Make America Great Again ou Faça a América Grande Novamente) crédito: Alex Brandon/AFP

Integrantes do Palácio do Planalto enxergam na publicação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, um reforço da ala ligada ao movimento Maga (Make America Great Again, ou “Faça a América Grande Novamente”) que, na avaliação do governo brasileiro, defende interesses unilaterais e busca ampliar a influência de Washington sobre a América Latina. O governo norte-americano confirmou nessa quarta-feira (15/7) tarifas de 25% sobre as exportações brasileiras. 

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Segundo um interlocutor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouvido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (16/7), embora Rubio não tenha participado da reunião bilateral entre os líderes brasileiro e norte-americano, realizada em Washington em maio deste ano, sua atuação é vista como representativa do setor mais ideológico da administração Trump.

Auxiliares de Lula avaliam que esse grupo costuma endurecer o discurso quando atua longe do presidente norte-americano. Um integrante do governo brasileiro afirmou, em conversa reservada, que, na presença de Trump, esses setores “recolhem as asinhas”, deixando o protagonismo para o presidente dos EUA e evitando criar embates que possam atrapalhar a condução política da reunião. A percepção do Planalto é que o contato direto entre Lula e Trump ajuda justamente a reduzir o espaço de atuação dessa ala, considerada responsável por estimular medidas unilaterais contra o Brasil.

Apesar do tom crítico em relação à publicação de Rubio, auxiliares do presidente afirmam que o governo brasileiro continuará apostando na interlocução direta com a Casa Branca para evitar um agravamento das tensões bilaterais. A leitura no Planalto é que a reunião entre o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o presidente Trump e com o auxiliar Marco Rubio ajudou a elevar o custo político de novas ações unilaterais contra o Brasil.

O que escreveu Rubio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, recorreu às redes sociais na madrugada de hoje para responsabilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelas tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros.

De acordo com Rubio, Lula deixou de conduzir as negociações de “boa-fé”, afirmando que as políticas econômicas adotadas pelo petista “são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros”.

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“No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso”, escreveu o secretário.

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