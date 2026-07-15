Boulos diz que Trump quer derrotar Lula para explorar minerais do Brasil
Mensagem direcionada a Trump foi a primeira manifestação pública de um ministro de Lula após o indicativo de que os Estados Unidos vão aplicar tarifas de até 37,5% a produtos brasileiros
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O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse nesta quarta-feira (15/7) que o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) será a representação dos interesses do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições gerais de outubro. "Vocês acham difícil enfrentar o filho de (Jair) Bolsonaro. Se fosse só ele no jogo, seria tranquilo. Mas quem quer impedir Lula de ganhar a eleição é Trump, porque é ele quem está de olho nos minerais e nas riquezas do Brasil", afirmou Boulos, em discurso realizado em Salvador, na inauguração do programa do PT intitulado Comitês Populares de Luta.
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A mensagem direcionada a Trump foi a primeira manifestação pública de um ministro de Lula após o indicativo de que os Estados Unidos vão aplicar tarifas de até 37,5% a produtos brasileiros. O tarifaço, criticado pela diplomacia brasileira, será baseado em uma investigação do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), que aponta haver no Brasil falhas no mercado e endosso à práticas de trabalho forçado.
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Ao lado de Guilherme Boulos, no discurso de lançamento dos comitês, estavam o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), além de Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil de Lula, e Jaques Wagner, ex-líder do governo no Senado e um dos investigados pela Polícia Federal por envolvimento no caso do Banco Master.