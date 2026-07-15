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Após um ano de trabalho, programa de governo de Flávio Bolsonaro chega à reta final

Campanha do PL recebeu nos últimos dias o texto que servirá de base para as propostas que serão apresentadas ao longo da campanha

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/07/2026 17:09

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Após um ano de trabalho, programa de governo de Flávio Bolsonaro chega à reta final
Após um ano de trabalho, programa de governo de Flávio Bolsonaro chega à reta final crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O coordenador do programa de governo de Flávio Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Cury, entregou o documento à equipe de campanha do PL.

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Agora, o material será lapidado pelo time de marketing e comunicação, que definirão quais propostas serão destacadas ao longo da campanha.

Desde março do ano passado, Cury, ex-prefeito de São José dos Campos (SP), ouviu quase 100 pessoas, entre técnicos, cientistas políticos, consultores, parlamentares e ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro.

A maior parte das conversas ocorreu de forma virtual, com o auxílio de inteligência artificial para organizar e condensar as contribuições recebidas.

A partir desta semana, Cury passará a se dedicar à própria campanha para deputado federal pelo PL de São Paulo, mas continuará à disposição do partido para eventuais ajustes e acréscimos ao programa que será apresentado como alternativa ao PT e a Lula.

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Até aqui, o PL manteve rígido controle sobre o conteúdo do documento. A orientação é que o programa só seja divulgado após o aval de Flávio Bolsonaro.

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