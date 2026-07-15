Alexandre de Moraes vê manobra de Flávio Bolsonaro e deve ignorar OAB
Pressão interna seria a única chance de o ministro reconsiderar a proibição de o pré-candidato do PL visitar o ex-presidente
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Alexandre de Moraes só recuará da decisão que impede Flávio Bolsonaro de visitar o pai se houver uma pressão articulada de outros ministros do STF, cenário que, até agora, não existe.
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O pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), isoladamente, não deve alterar a posição do ministro.
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Moraes está convencido de que Flávio como advogado de Jair Bolsonaro representa um uso indevido das prerrogativas da advocacia para contornar a restrição imposta pela decisão judicial.