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Alexandre de Moraes vê manobra de Flávio Bolsonaro e deve ignorar OAB

Pressão interna seria a única chance de o ministro reconsiderar a proibição de o pré-candidato do PL visitar o ex-presidente

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/07/2026 15:33

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Alexandre de Moraes vê manobra de Flávio Bolsonaro e deve ignorar OAB
Alexandre de Moraes vê manobra de Flávio Bolsonaro e deve ignorar OAB crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

Alexandre de Moraes só recuará da decisão que impede Flávio Bolsonaro de visitar o pai se houver uma pressão articulada de outros ministros do STF, cenário que, até agora, não existe.

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O pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), isoladamente, não deve alterar a posição do ministro.

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Moraes está convencido de que Flávio como advogado de Jair Bolsonaro representa um uso indevido das prerrogativas da advocacia para contornar a restrição imposta pela decisão judicial.

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