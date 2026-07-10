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'Vacinei e sempre defendi vacinação', diz Simões

A defesa feita pelo governador contrasta com a postura de seu antecessor, que adotou uma postura pública contrária à obrigatoriedade da vacina para estudantes

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Alessandra Mello
Bertha Maakaroun
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
10/07/2026 10:00

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Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista
Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O governador Mateus Simões (PSD), em entrevista ao Estado de Minas, defendeu a vacinação em massa e disse que se imunizou contra dengue na campanha feita pelo Ministério da Saúde em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde reside, uma das três cidades do país escolhidas para um teste de imunização. 

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“Sou pró-vacina, acredito em vacina, defendo vacina”, disse Simões em entrevista ao EM, ao ser questionado se defendia a imunização como política de estado ou se compactuava com o pensamento do seu antecessor, o ex-governador Romeu Zema (Novo) que adotou, em vídeo nas redes sociais, uma postura pública contrária à obrigatoriedade do cartão de vacinação para a matrícula e frequência de estudantes na rede pública estadual de ensino. 

“A minha posição nesse ponto é bem firme e pública, porque eu faço questão de vacinar publicamente. Eu vacino sempre e noticio e falo: "Gente, vacinem-se, né? Faz parte da proteção, porque a vacina, para mim, não é só a proteção da pessoa, ela é a proteção das outras pessoas, porque diminui a circulação de vírus”, afirmou.

 

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Leia a entrevista completa na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br.

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