'Vacinei e sempre defendi vacinação', diz Simões

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Mateus Simões (PSD), em entrevista ao Estado de Minas, defendeu a vacinação em massa e disse que se imunizou contra dengue na campanha feita pelo Ministério da Saúde em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde reside, uma das três cidades do país escolhidas para um teste de imunização.

“Sou pró-vacina, acredito em vacina, defendo vacina”, disse Simões em entrevista ao EM, ao ser questionado se defendia a imunização como política de estado ou se compactuava com o pensamento do seu antecessor, o ex-governador Romeu Zema (Novo) que adotou, em vídeo nas redes sociais, uma postura pública contrária à obrigatoriedade do cartão de vacinação para a matrícula e frequência de estudantes na rede pública estadual de ensino.

“A minha posição nesse ponto é bem firme e pública, porque eu faço questão de vacinar publicamente. Eu vacino sempre e noticio e falo: "Gente, vacinem-se, né? Faz parte da proteção, porque a vacina, para mim, não é só a proteção da pessoa, ela é a proteção das outras pessoas, porque diminui a circulação de vírus”, afirmou.

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Leia a entrevista completa na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br.