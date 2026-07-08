Valdemar sobre extinção de cargo que foi de Michelle: Mulher arruma enguiço

FOLHAPRESS - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira (8/7) que decidiu extinguir a presidência nacional do PL Mulher com a saída de Michelle Bolsonaro (PL) porque as mulheres arrumam problema umas com as outras e ninguém está à altura da ex-primeira-dama.

"Você já imaginou se a gente coloca uma? Você sabe mulher como é que é, né? Arruma enguiço com 20", disse, após participar de um almoço promovido pelas frentes parlamentares da tecnologia, do empreendedorismo, de combate à pirataria e pela defesa da competitividade.

Michelle deixou a presidência do PL Mulher na semana passada em meio à crise com o enteado mais velho, o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

Desavenças

A ex-primeira-dama se queixou de ataques sofridos nas redes sociais após o vídeo em que diz que Flávio a humilhou e indicou estar ainda mais desanimada com a possibilidade de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

A vice-presidente nacional do PL Mulher era a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), um dos pivôs da briga de Michelle com os enteados. A ex-primeira-dama quer que Priscila seja candidata ao Senado, mas o partido deve lançar Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes, presidente do PL do Ceará.

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Com a saída de Michelle do PL Mulher, Valdemar disse que vai manter apenas as presidentes estaduais do grupo de mulheres do partido. O presidente do PL declarou que elas serão subordinadas a ele, mas terão "autonomia".