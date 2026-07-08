Assine
overlay
Início Política
PL MULHER

Valdemar sobre extinção de cargo que foi de Michelle: Mulher arruma enguiço

Michelle deixou a presidência do PL Mulher na semana passada em meio à crise com Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
TO
Thaísa Oliveira
TO
Thaísa Oliveira
Repórter
08/07/2026 19:04 - atualizado em 08/07/2026 19:04

compartilhe

SIGA
×
PL tenta conter fogo amigo, mas não segura Valdemar
Com a saída de Michelle do PL Mulher, Valdemar disse que vai manter apenas as presidentes estaduais do grupo de mulheres do partido crédito: Foto: Beto Barata/ PL

FOLHAPRESS - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira (8/7) que decidiu extinguir a presidência nacional do PL Mulher com a saída de Michelle Bolsonaro (PL) porque as mulheres arrumam problema umas com as outras e ninguém está à altura da ex-primeira-dama.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Você já imaginou se a gente coloca uma? Você sabe mulher como é que é, né? Arruma enguiço com 20", disse, após participar de um almoço promovido pelas frentes parlamentares da tecnologia, do empreendedorismo, de combate à pirataria e pela defesa da competitividade.

Leia Mais

Michelle deixou a presidência do PL Mulher na semana passada em meio à crise com o enteado mais velho, o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

Desavenças

A ex-primeira-dama se queixou de ataques sofridos nas redes sociais após o vídeo em que diz que Flávio a humilhou e indicou estar ainda mais desanimada com a possibilidade de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

A vice-presidente nacional do PL Mulher era a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), um dos pivôs da briga de Michelle com os enteados. A ex-primeira-dama quer que Priscila seja candidata ao Senado, mas o partido deve lançar Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes, presidente do PL do Ceará.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a saída de Michelle do PL Mulher, Valdemar disse que vai manter apenas as presidentes estaduais do grupo de mulheres do partido. O presidente do PL declarou que elas serão subordinadas a ele, mas terão "autonomia".

Tópicos relacionados:

flavio-bolsonaro michelle-bolsonaro valdemar-costa-neto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay