Desembargador Vicente de Oliveira Silva toma posse como presidente do TJMG

Foi empossado, nesta quarta-feira (1°/7), o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o desembargador Vicente de Oliveira Silva, que assume para o biênio 2026-2028. Ele ocupa o lugar deixado pelo desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior.

Vicente citou Darcy Ribeiro para se dizer um “brasileiro típico forjado do amálgama de raças e culturas”. Filho de pai negro e mãe indígena, também lembrou as raízes no interior e parafraseou Carlos Drummond de Andrade: “Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoé.”

O novo presidente do TJMG prometeu uma gestão de continuidade e atenção à vulnerabilidade social, com promoção da diversidade e da paridade de gênero: “Nós, integrantes da magistratura, não podemos ficar fechados hermeticamente em nossos gabinetes, alheios às transformações sociais e às demandas no nosso povo. O Judiciário precisa estar próximo das comunidades onde atua.”

“As Minas Gerais, já chamadas de síntese do Brasil, têm reconhecida vocação para conciliar como tradição política de busca do equilíbrio e do consenso, especialmente em contextos de crise. É com essa postura pacificadora que o Poder Judiciário de Minas Gerais se manterá aberto a qualquer interação direta e respeitosa, que possa nos conduzir a aperfeiçoamentos”, completou.

Oliveira Silva, que atuava como superintendente administrativo adjunto, foi eleito em abril com 86 votos contra 59 do segundo colocado, Maurício Torres Soares. Na mesma ocasião, foram eleitos outros cinco desembargadores para cargos de direção no TJMG, que também tomaram posse hoje: Márcio Idalmo Santos Miranda, 1º vice-presidente; Manoel dos Reis Morais, 2º vice-presidente; Shirley Fenzi Bertão, 3ª vice-presidente; Raimundo Messias Júnior, corregedor-geral de Justiça; e Leopoldo Mameluque, vice-corregedor-geral de Justiça, além das novas composições do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.

Na transmissão do cargo, o antigo presidente classificou o novo como uma pessoa “simples, acolhedora, simpática, melhor de ouvir do que de falar. Mas ao mesmo tempo organizada, dedicada ao trabalho, atenta ao que se passa ao redor e pronta para ajudar”. No discurso, Luiz Carlos Corrêa Junior defendeu a imagem do Judiciário, fez agradecimentos e defendeu a alternância de poder no tribunal, como prova de que "ninguém é maior do que a instituição".

Vicente de Oliveira Silva

“Um mineiro de almanaque”, nas palavras do ex-presidente Luiz Carlos Corrêa Junior, Vicente de Oliveira Silva nasceu em Água Boa, no Vale do Rio Doce, e se formou pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele é juiz de carreira e passou pelas comarcas de Contagem e Vespasiano (na região metropolitana), Itamarandiba e Diamantina (Vale do Jequitinhonha), Nova Lima (também Grande BH) e Belo Horizonte até ser promovido a desembargador, em 30 de abril de 2014.

Já como desembargador, foi superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coinj) do TJMG no biênio e superintendente administrativo adjunto da última gestão.

Marcaram presença na posse o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD); o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB); o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil); e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Juliano Lopes (Podemos), entre outros políticos.

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O ex-deputado federal Odair Cunha, recém-empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), também compareceu, como representante da instituição.

