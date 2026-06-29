Assine
overlay
Início Política
MUSEU DO CRUZEIRO

Projeto de Lei quer criar museu do Cruzeiro no Mineirão

O projeto afirma ainda que o acervo e a infraestrutura para a construção do espaço cultural serão viabilizados pelo clube, sem recursos públicos

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
29/06/2026 19:44 - atualizado em 29/06/2026 19:54

compartilhe

SIGA
×
Portaria da Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro
Dono das Tocas I e II, Cruzeiro pode ganhar museu crédito: Leandro Couri/Em/D.A Press

Um projeto de lei (PL) em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) quer criar o Museu do Cruzeiro no Complexo do Mineirão, na Pampulha, em Belo Horizonte. A iniciativa faz parte do Projeto de Lei 5.773/2026, que institui a Rota Turística e Cultural Cinco Estrelas, com o objetivo, segundo o texto da proposta, de promover o turismo e a valorização do esporte mineiro por meio de espaços ligados à história do clube celeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O nome da rota é uma referência à constelação Cruzeiro do Sul, adotada como símbolo e escudo da Raposa desde a década de 1940.

Leia Mais

De autoria do deputado Coronel Henrique (PL), o projeto prevê a inclusão na rota: do Parque Esportivo do Barro Preto, das Tocas da Raposa 1 e 2 e da sede campestre do Cruzeiro, além do Mineirão, estádio onde o clube é mandante.

A proposta estabelece que esses locais funcionem como espaços voltados à preservação da memória esportiva e à integração entre turismo, cultura e esporte. O texto também autoriza o poder público a apoiar a estruturação, a divulgação e o desenvolvimento de parcerias para viabilizar a iniciativa.

O projeto afirma ainda que o acervo e a infraestrutura para a construção do espaço cultural serão viabilizados pelo clube, sem recursos públicos. 

Na manhã desta segunda-feira (29/6), a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da ALMG realizou visita técnica ao Museu Brasileiro do Futebol (MBF) para conhecer o espaço onde o novo museu poderá ser instalado. A visita foi solicitada pelo Coronel Henrique, que apresentou a proposta aos representantes da Minas Arena, responsável pela gestão do Mineirão, e do Cruzeiro. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O diretor de marketing, Marconi Barbosa, disse que os estudos para implantação devem começar ainda neste ano, com possibilidade de inauguração até o fim de 2026.

Tópicos relacionados:

almg bh cruzeiro mineirao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay