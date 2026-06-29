Projeto de Lei quer criar museu do Cruzeiro no Mineirão

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Um projeto de lei (PL) em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) quer criar o Museu do Cruzeiro no Complexo do Mineirão, na Pampulha, em Belo Horizonte. A iniciativa faz parte do Projeto de Lei 5.773/2026, que institui a Rota Turística e Cultural Cinco Estrelas, com o objetivo, segundo o texto da proposta, de promover o turismo e a valorização do esporte mineiro por meio de espaços ligados à história do clube celeste.

O nome da rota é uma referência à constelação Cruzeiro do Sul, adotada como símbolo e escudo da Raposa desde a década de 1940.

De autoria do deputado Coronel Henrique (PL), o projeto prevê a inclusão na rota: do Parque Esportivo do Barro Preto, das Tocas da Raposa 1 e 2 e da sede campestre do Cruzeiro, além do Mineirão, estádio onde o clube é mandante.

A proposta estabelece que esses locais funcionem como espaços voltados à preservação da memória esportiva e à integração entre turismo, cultura e esporte. O texto também autoriza o poder público a apoiar a estruturação, a divulgação e o desenvolvimento de parcerias para viabilizar a iniciativa.

O projeto afirma ainda que o acervo e a infraestrutura para a construção do espaço cultural serão viabilizados pelo clube, sem recursos públicos.

Na manhã desta segunda-feira (29/6), a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da ALMG realizou visita técnica ao Museu Brasileiro do Futebol (MBF) para conhecer o espaço onde o novo museu poderá ser instalado. A visita foi solicitada pelo Coronel Henrique, que apresentou a proposta aos representantes da Minas Arena, responsável pela gestão do Mineirão, e do Cruzeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O diretor de marketing, Marconi Barbosa, disse que os estudos para implantação devem começar ainda neste ano, com possibilidade de inauguração até o fim de 2026.