Deputada do PT é agredida por agente da PF durante evento

Uma deputada do PT foi agredida por um agente da Polícia Federal (PF) que atua na segurança da primeira-dama, Janja Lula da Silva, em Natal (RN), de acordo com nota publicada pelo diretório regional do partido. Divaneide Basílio (PT-RN), parlamentar estadual, afirmou que foi atingida por uma porta fechada bruscamente pelo segurança ao fim do evento ocorrido na quinta-feira (25/6).

O caso ocorreu justamente em um evento criado para debater o combate à violência contra a mulher. De acordo com Divaneide, ela estava acompanhada por uma criança no momento da agressão, mas ninguém ficou ferido.

Ao ser informada do ocorrido, a primeira-dama determinou o afastamento do segurança dos próximos eventos.

"Episódios como esse demonstram que o machismo ainda se manifesta nos mais diversos espaços da sociedade, reforçando a necessidade de fortalecer políticas públicas, instituições e mandatos comprometidos com a promoção da igualdade, do respeito e da garantia dos direitos das mulheres", informou o texto, publicado de maneira conjunta entre a deputada e o PT Natal.

Solidariedade

De acordo com a nota, "a primeira-dama Janja da Silva manifestou solidariedade à deputada, e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, prestou apoio e acompanhou pessoalmente a situação".



"Também foi reafirmado o compromisso com o fortalecimento dos protocolos de cuidado e organização em atividades institucionais e atos públicos, para que situações como essa não voltem a ocorrer", completou o texto da nota.

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Divaneide é integrante da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. A Polícia Federal foi procurada pela reportagem para comentar o caso, mas a PF não se manifestou até a publicação desta matéria.