Familiares, amigos e políticos se despedem de Baptista Chagas de Almeida

Familiares, amigos e autoridades políticas se despediram, nesta quinta-feira (18/06), do jornalista Baptista Patrus Chagas de Almeida, que faleceu na véspera, aos 62 anos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. Natural da capital mineira e formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Baptista, iniciou sua carreira como repórter no jornal Estado de Minas em outubro de 1986, aos 23 anos, e trabalhou nos Diários Associados, onde foi também editor-assistente, editor de Política e articulista.

Durante cerca de três décadas, assinou a coluna “Em Dia com a Política”, onde analisava os principais acontecimentos de Minas Gerais e do Brasil, trazendo informações exclusivas e bastidores da cena política com senso crítico e refinada inteligência.

Sua despedida foi marcada pela presença de inúmeros jornalistas que começaram sua carreira profissional trabalhando e aprendendo com ele na editoria de política do jornal Estado de Minas.

Baptista deixa a esposa, Maria Angélica Almeida, e os filhos João Henrique Almeida, Pedro Gabriel do Vale Chagas de Almeida e Matheus do Vale Chagas de Almeida.

Depoimentos sobre a trajetória do jornalista

“Profissional respeitado e uma das referências do jornalismo político mineiro, Baptista deixou uma importante contribuição para a imprensa brasileira ao longo de sua trajetória no Estado de Minas e nos Diários Associados. Foi um profissional que praticou o bom jornalismo, sem sensacionalismo, sempre pautado pela ética, pela seriedade e pelo compromisso com os fatos. Tive a oportunidade de conviver com seu trabalho em diferentes momentos da minha vida pública, desde quando fui diretor-geral do DNIT e secretário de Estado. Sempre encontrei nele um jornalista atento, correto e respeitoso no exercício da profissão. Minha solidariedade aos familiares, amigos, colegas de imprensa e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Baptista”

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

“Conheci o jornalista Baptista, como eu o chamava, no exercício das funções públicas que exerci em Minas Gerais, e mantive com ele, por longo período, um relacionamento respeitoso e de elevada confiança. Inegavelmente, Baptista foi uma grande referência na crônica política do Estado nos últimos anos! Pelo seu nível intelectual e lhaneza no trato, fará muita falta!”

Antonio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais e ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)

"O jornalismo perdeu uma de suas vozes mais argutas, independentes e respeitadas na análise da política mineira e nacional. Durante décadas à frente da coluna “Em Dia com a Política”, no Estado de Minas, Baptista Chagas de Almeida antecipou, informou e interpretou fatos essenciais da vida pública, sempre com apuração rigorosa, inteligência e profundo conhecimento dos bastidores do poder. Seu texto elegante, simples e sutil era extensão de sua personalidade. Quem teve o privilégio de conviver com Baptista, ainda que ocasionalmente, sabe do que falo. Foi uma das vozes mais influentes da imprensa mineira, mas jamais cedeu à tentação da arrogância ou da vaidade. Para todos que acreditam no jornalismo como pilar da democracia, deixa exemplo permanente, respeito e saudade.”



Gabriel Azevedo (MDB), pré-candidato a Governador de Minas Gerais e ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Baptista José Patrus Chagas de Almeida, aos 62 anos, um dos grandes nomes do jornalismo mineiro. Tive o privilégio de compartilhar sua amizade e acompanhar sua brilhante trajetória profissional, construída com destaque no Estado de Minas e no Correio Braziliense. Referência na cobertura política, assinou, por cerca de três décadas, a coluna ‘Em Dia com a Política’, espaço em que analisava os principais acontecimentos de Minas Gerais e do Brasil com informação precisa, senso crítico e refinada inteligência. Baptista deixa um legado de credibilidade, talento e dedicação à imprensa. Sua inteligência, generosidade e cordialidade permanecerão na memória de todos que tiveram a honra de conviver com ele. Meu respeito à sua história e meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de profissão.”

Carlos Melles, ex-ministro e ex-deputado federal

“A partida de Baptista Chagas Almeida deixa um vazio enorme no jornalismo político mineiro e brasileiro. Ele se notabilizou como um respeitado articulista, perspicaz em suas análises isentas e corretas, sendo extremamente fiel aos acontecimentos e totalmente confiável, fazendo, dessa forma, de suas fontes verdadeiros amigos. Um legado.”

José Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde

“Guardarei a lembrança de um exímio jornalista, bem informado, dedicado e educado, que sempre foi Baptista Chagas Almeida. Durante a minha vida pública, como deputado federal, senador da República, vice-prefeito, prefeito de Belo Horizonte e governador do Estado, sempre tive a sua consideração, além de perceber a sua visão aguçada na busca pela verdadeira informação sobre as ações políticas positivas. Ele realmente sabia compreender as dificuldades e os desafios da vida pública.”

Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais

“Com profundo pesar, recebi a notícia do falecimento do meu primo Baptista Chagas, jornalista respeitado, cuja trajetória foi marcada pela dedicação ao jornalismo, pelo compromisso com a informação e pelo respeito conquistado junto aos leitores do Estado de Minas. Sua partida representa uma perda irreparável para nossa família, que sempre se orgulhou do seu trabalho, de sua inteligência, sensibilidade, generosidade e espírito fraterno. Perde também o jornalismo mineiro um profissional ético, atento às questões públicas e comprometido com a missão de informar com responsabilidade e independência. Neste momento de dor, permanecem as lembranças afetuosas de sua presença acolhedora e do legado de dignidade e dedicação que construiu ao longo da vida. Que a memória de Baptista Chagas continue a inspirar colegas de profissão, as futuras gerações de jornalistas, familiares e amigos.”

Deputado federal Patrus Ananias (PT)

“Durante vários anos convivi e tive o privilégio de desfrutar da amizade de Baptista Chagas de Almeida. Ou simplesmente, Baptista, para nós, seus companheiros, na redação do Estado de Minas, onde aprendi a admirá-lo, não só como ser humano, mas como um profissional comprometido com o trabalho, e com a apuração das notícias. Aprendi muito com ele, e também nos divertimos, em encontros que, terminado o expediente na redação, costumavam se estender “ aos bares da vida.” Senti muito a perda do amigo e aqui o reverencio como um dos profissionais mais brilhantes da nossa geração”.

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Carlos Herculano Lopes, escritor, jornalista e integrante da Academia Mineira de Letras